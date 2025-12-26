Novità Mainoo, può decollare solo in un caso: l’annuncio di Romano

L’interesse del Napoli per il classe 2005 Kobbie Mainoo è cosa nota a tutti, come è noto ai più la voglia dei Red Devils e, in particolar modo, di Ruben Amorim, di non perdere il giocatore. Il pressing partenopeo e del direttore sportivo Giovanni Manna resta e come riportato da Fabrizio Romano, c’è solo la strada del prestito per poter ottenere la fumata bianca.

Mainoo-Napoli, Romano fa il punto della trattativa

Fabrizio Romano, attraverso il proprio canale ufficiale YouTube, ha fatto il punto della trattativa tra Napoli e Manchester United per Kobbie Mainoo. La trattativa è complicata, e solo il prestito senza riscatto può sbloccarla.

“Le parole in conferenza stampa di Ruben Amorim confermano quello che abbiamo detto più volte: l’unico modo per sperare nell’operazione Mainoo è il prestito. Non si parlerà di cessione a titolo definitivo né di diritti di riscatto, lo United non vuole perderlo”.

Anche il prestito non una strada facilmente percorribile

Nonostante la conferma dello stesso esperto di calciomercato che l’infortunio dell’inglese non è di lunga durata, Ruben Amorim in conferenza stampa ha spiegato come il classe 2005 sia necessario in questo momento di difficoltà per i Red Devils, anche perché gli inglesi non hanno un sostituto del giocatore.

D’altro canto, parlando anche sponda Napoli, bisogna capire anche l’idea dei partenopei. Il Napoli valuterà infatti se proseguire le trattative anche solo per il prestito secco, oppure se si opterà per cambiare obiettivo.