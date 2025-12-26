Colpo di scena Mainoo, l’annuncio di Amorim cambia tutto: Napoli spiazzato

Il Napoli è da tempo attento alla situazione fra Kobbie Mainoo e il Manchester United. Tuttavia, i Red Devils sono piuttosto titubanti sulla partenza del centrocampista inglese e, a quanto pare, una sua cessione è piuttosto improbabile: mister Amorim ha praticamente bloccato la sua cessione.

Amorim trattiene Mainoo: “Difficile che parta”

Che il Napoli sia interessato da mesi al profilo di Kobbie Mainoo, centrocampista classe 2005 di proprietà del Manchester United, non è affatto una sorpresa. Al tempo stesso, non è una sorpresa che il club inglese non voglia lasciarlo partire, nonostante l’impiego stagionale da parte dell’allenatore, Ruben Amorim, non sia stato affatto soddisfacente. Tuttavia, la sua presenza risulta preziosissima a livello numerico, come sottolineato dallo stesso allenatore portoghese in conferenza stampa:

“Kobbie Mainoo sarà il futuro del Manchester United. Ha solo bisogno di attendere la sua occasione e tutto può cambiare in 2 giorni nel mondo del calcio. Se non compriamo nessuno, è difficile lasciarlo partire. Siamo corti”

La strada si fa quindi nettamente in salita per il Napoli, che rischia di vedere saltata la pista principale per rinforzare il proprio centrocampo.