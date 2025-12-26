Home ->

Copertina Calcio Napoli

Colpo di scena Mainoo, l’annuncio di Amorim cambia tutto: Napoli spiazzato

di
Collage che ritrae Amorim che urla in panchina e Kobbie Mainoo disperato in campo

Il Napoli è da tempo attento alla situazione fra Kobbie Mainoo e il Manchester United. Tuttavia, i Red Devils sono piuttosto titubanti sulla partenza del centrocampista inglese e, a quanto pare, una sua cessione è piuttosto improbabile: mister Amorim ha praticamente bloccato la sua cessione.

Amorim trattiene Mainoo: “Difficile che parta”

Che il Napoli sia interessato da mesi al profilo di Kobbie Mainoo, centrocampista classe 2005 di proprietà del Manchester United, non è affatto una sorpresa. Al tempo stesso, non è una sorpresa che il club inglese non voglia lasciarlo partire, nonostante l’impiego stagionale da parte dell’allenatore, Ruben Amorim, non sia stato affatto soddisfacente. Tuttavia, la sua presenza risulta preziosissima a livello numerico, come sottolineato dallo stesso allenatore portoghese in conferenza stampa:

“Kobbie Mainoo sarà il futuro del Manchester United. Ha solo bisogno di attendere la sua occasione e tutto può cambiare in 2 giorni nel mondo del calcio. Se non compriamo nessuno, è difficile lasciarlo partire. Siamo corti”

La strada si fa quindi nettamente in salita per il Napoli, che rischia di vedere saltata la pista principale per rinforzare il proprio centrocampo.

Laura Bisogno

Da Pozzuoli con ardore, con sangue flegreo nelle vene. Dal 2018 lavoro per Nuovevoci, un network editoriale che si occupa di calcio e sport, le mie passioni principali assieme alla comunicazione. Ho svolto due Master in Giornalismo Sportivo, uno all'Università Cattolica di Milano, che mi hanno svoltato l'approccio verso questa professione che ritengo straordinaria.
Gestione cookie