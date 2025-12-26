Napoli-Lucca, s’inserisce il club di Premier: il colpo in uscita può decollare

Il Napoli dovrà prendere una decisione su Lorenzo Lucca. Il centravanti arrivato quest’estate dall’Udinese continua a non trovare continuità e a non dare l’apporto atteso, motivi che spingono la società azzurra a guardarsi intorno. Le possibilità di vederlo in una maglia diversa già nel corso della sessione invernale del mercato ci sono e i rumors non si arrestano. Anche il West Ham è tra le pretendenti.

Un club di Premier League vuole Lucca: la situazione di mercato

Dopo aver salutato Niclas Fullkrug, da poco trasferitosi al Milan in prestito con diritto di riscatto, il West Ham è alla ricerca di un centravanti. Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, gli Hammers stanno guardando con attenzione al campionato di Serie A, con due profili che sono in pole per il mercato di gennaio.

Oltre a Castellanos della Lazio, il club londinese segue con forte attenzione Lorenzo Lucca. L’ex attaccante dell’Udinese potrebbe decidere di cambiare aria dopo questi primi sei mesi trascorsi in maglia azzurra, con lo stesso club che punterebbe ad una soluzione immediata per un colpo di mercato che fin qui non ha portato i frutti desiderati.

Eventuali aggiornamenti arriveranno nelle prossime settimane, con i dialoghi tra le parti che potrebbero prendere piede alle battute finali del calciomercato invernale.