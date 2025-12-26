Napoli, arriva un altro Kvaratskhelia? Occhi puntati sulla nuova stella della Georgia

Il Napoli ha messo gli occhi su Giorgi Tsitaishvili, ala georgiana del Metz, in prestito dalla Dinamo Kiev. Si tratta di uno dei migliori giocatori del club francese, seguito da numerosi club in giro per l’Europa. Si tratta di un profilo semi-sconosciuto ma dalle ottime potenzialità e con un buon bagaglio d’esperienza in giro per il vecchio Continente nel corso delle ultime stagioni. Dunque, è un profilo dai costi ridotti ma con ottime potenzialità.

Chi è Tsitaishvili, il nuovo georgiano in orbita Napoli

Nato in Israele, munito di passaporto ucraino e protagonista con la Nazionale maggiore della Georgia: Giorgi Tsitaishvili è un vero e proprio mix proveniente dall’est Europa e dotato di ottime capacità in termini calcistici. Come riportato dal giornalista Ekrem Konur, il Napoli è tra i club che lo stanno visionando e osservando in ottica mercato. Tuttavia, la concorrenza è molto fitta: in Italia lo segue anche la Lazio, mentre negli altri campionati sono da segnalare anche i movimenti di Lione, Lille e Villarreal.

Il percorso di Tsitaishvili

Nonostante sia un classe 2000, Tsitaishvili vanta un bel percorso in giro per l’Europa. I suoi primi passi risalgono al 2018/19 con la maglia della Dinamo Kiev ma, con l’inizio della guerra, è iniziato il suo esodo per il continente: primi passaggi in Polonia (Wisla Cracovia e Lech Poznan), per poi finire in Spagna al Granada e, attualmente, in Francia al Metz. Nel corso della stagione 25/26 ha realizzato 2 gol e 1 assist in 16 match di Ligue1, nonostante la sua squadra sieda all’ultima posizione in classifica. Chissà che neò suo futuro non possa esserci anche l’Italia e, in particolare, il Napoli (dove un altro suo connazionale ha lasciato un segno indelebile).