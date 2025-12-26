Home ->

Napoli, la Supercoppa è in città: le foto e i video del trofeo

di
Orario e giorno di arrivo del Napoli a Capodichino

Lunedì 22 dicembre, a Riad, il Napoli ha vinto la Supercoppa Italiana, battendo per 2-0 il Bologna grazie alle reti di David Neres. Il trofeo ha viaggiato verso la città della squadra vincitrice, ed è attualmente a Napoli. La possibilità di vedere dunque il trofeo della Supercoppa è ghiotta, ed è possibile farlo già da oggi, fino al 4 dicembre.

Supercoppa Italiana, ecco il trofeo in città: foto e video

Da oggi, 26 dicembre, il trofeo è arrivato in città. I tifosi potranno ammirarlo da vicino, ma ecco già un assaggio di quello che potranno poi vedere i tifosi dal vivo e anche per chi, invece, non riuscirà a osservare il trofeo da vicino. Di seguito foto e video della Supercoppa Italiana in esposizione nella città di Napoli.

Supercoppa Italiana, il trofeo in città dal 26 dicembre al 4 gennaio

Il trofeo della Supercoppa Italiana, come detto, è giunto nelle scorse ore nella città partenopea, e disponibile per tutti gli appassionati che vorranno visitarlo e ammirarlo. La coppa è in esposizione dal 26 dicembre al 4 gennaio nello store di Piazza San Domenico.

Sarà dunque in questo luogo che sarà possibile vedere l’esposizione, in due precise fasce orarie per tutti i giorni dal 26 dicembre al 4 gennaio. La mattina dalle 10:00 alle 12:00 e il pomeriggio dalle 15:00 alle 18:00.

