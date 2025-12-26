Mercato Napoli, è tutto vero: gli azzurri ci provano per il top player

Dopo la vittoria in Supercoppa Italiana dello scorso lunedì, domenica il Napoli di Antonio Conte è pronto a tornare in campo per rituffarsi sul campionato. Sfida a Cremona per gli azzurri, che vogliono i tre punti per provare a riprendersi la vetta. Concentrazione massima, dunque, per i campioni d’Italia, in un periodo dell’anno dove però non si può che pensare anche al calciomercato.

Il mese di gennaio, infatti, è alle porte con i partenopei alla disperata ricerca di un centrocampista dopo i tanti infortuni. Gli azzurri vogliono sognare in grande ed è per questo che sul taccuino c’è anche il nome di un vero e proprio top player: Leon Goretzka.

Il Napoli ci prova per Goretzka già a gennaio: il contratto con il Bayern è in scadenza

Il centrocampista tedesco rappresenterà una delle grandi occasioni dei prossimi mesi. Il contratto di Goretzka, infatti, scade a giugno 2026 e quasi certamente non verrà rinnovato. Lo scenario più probabile è l’addio al Bayern a fine stagione, ma occhio ai colpi di scena già a gennaio. Come riportato da TMW, il Napoli vorrebbe regalare a Conte il giocatore già nelle prossime settimane, ma servirà un’offerta allettante.

Il Bayern Monaco, infatti, vorrebbe salutare Goretzka solo al termine della stagione, ma davanti ad una cifra importante potrà decidere di privarsene già a gennaio. Il Napoli ha tanto bisogno di un centrocampista e per questo motivo potrebbe fare uno sforzo per portare il tedesco in azzurro a stagione in corso.

Napoli-Goretzka, occhio alla concorrenza: mezza Europa è sul tedesco

Acquistare Goretzka a prezzo di saldo, o addirittura a parametro zero, è un’opportunità decisamente molto ghiotta. Motivo per cui oltre al Napoli ci sono tanti altri top club europei: in Italia c’è da registrare l’interesse della Juventus, ma occhio anche all’Atletico Madrid ed alcuni club europei.