Cremonese-Napoli, Conte verso la conferma dell’azzurro: resta in pole per partire dal 1′

Il Napoli si prepara alla trasferta di Cremona senza stravolgere le proprie certezze. Dopo il successo in Supercoppa, Antonio Conte sembra orientato a confermare lo stesso undici anche in campionato. La scelta più discussa riguarda la difesa, dove Juan Jesus resta in vantaggio su Alessandro Buongiorno. La gara allo Zini diventa così un banco di prova anche per le gerarchie interne.

Napoli, le idee di Conte per la Cremonese in trasferta

Il Napoli non cambia strada in vista della trasferta contro la Cremonese. Antonio Conte è orientato a confermare l’undici che ha conquistato la Supercoppa, senza inserire novità dell’ultima ora. Una scelta che rafforza l’idea di continuità dopo il successo ottenuto a Riyadh.

Secondo ‘Gazzetta.it’, Antonio Conte sembrerebbe perciò essere intenzionato ad affidarsi ancora a Juan Jesus, in vantaggio su Buongiorno.

Continuità dopo la Supercoppa

La decisione quindi riguarda soprattutto il reparto difensivo. Juan Jesus resta davanti ad Alessandro Buongiorno nelle preferenze dell’allenatore. Il tecnico salentino sembra voler premiare l’esperienza e l’affidabilità del centrale brasiliano, già protagonista nelle ultime uscite ufficiali.

La trasferta allo stadio Zini presenta comunque delle insidie. La Cremonese cerca punti importanti e proverà a sfruttare il fattore campo. Per il Napoli, invece, sarà un test utile per misurare solidità mentale e capacità di confermarsi dopo un successo prestigioso.