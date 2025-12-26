Home ->

Ultim'ora sul Calcio Napoli, le news

Conte lo esclude ancora: la scelta in vista di Cremonese – Napoli è un segnale

di
Conte in panchina durante la finale di Supercoppa del Napoli

Il Napoli è reduce dal successo in Supercoppa Italiana, ma dopo qualche giorno di festa ora dovrà tornare a concentrarsi sul campionato. Domenica gli azzurri scenderanno in campo per affrontare la Cremonese, con la missione di scacciare quel “mal di trasferta” che spesso ha influenzato in negativo la stagione azzurra. Per il match, Conte vuole riconfermare gli undici visti col Bologna, con Buongiorno ancora in panchina.

Buongiorno ancora verso la panchina: Conte preferisce Juan Jesus

Secondo “La Gazzetta dello Sport”, la probabile formazione del Napoli contro la Cremonese vede ancora Juan Jesus titolare come braccetto sinistro della difesa a 3, con Buongiorno ancora in panchina. Si tratterebbe della terza esclusione consecutiva per l’ex centrale del Torino, apparso poco brillante e meno sicuro del solito nell’ultimo periodo.

Il resto della difesa vedrebbe la conferma di capitan Di Lorenzo come braccetto e Rrahmani al centro. Confermato anche Politano nel ruolo a tutta fascia, con il trio offensivo composto da Neres, Hojlund e Elmas. Anche Lang, quindi, riceverebbe una nuova esclusione dall’undici titolare.

Felice Leopoldo Luongo

Mi chiamo Felice Leopoldo Luongo, sono un giornalista sportivo e un social media manager. Collaboro con SpazioNapoli oramai dal 2021 e sento questa redazione come una grande famiglia. Ho conseguito la laurea in giurisprudenza nel 2024 e sono un grande appassionato di calcio e cinema, materie di cui adoro raccontare le emozioni che sanno regalare. Giornalista Pubblicista iscritto all'Ordine dei Giornalisti della Campania con tessera n. 188207
Gestione cookie