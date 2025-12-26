Conte lo esclude ancora: la scelta in vista di Cremonese – Napoli è un segnale

Il Napoli è reduce dal successo in Supercoppa Italiana, ma dopo qualche giorno di festa ora dovrà tornare a concentrarsi sul campionato. Domenica gli azzurri scenderanno in campo per affrontare la Cremonese, con la missione di scacciare quel “mal di trasferta” che spesso ha influenzato in negativo la stagione azzurra. Per il match, Conte vuole riconfermare gli undici visti col Bologna, con Buongiorno ancora in panchina.
Buongiorno ancora verso la panchina: Conte preferisce Juan Jesus
Secondo “La Gazzetta dello Sport”, la probabile formazione del Napoli contro la Cremonese vede ancora Juan Jesus titolare come braccetto sinistro della difesa a 3, con Buongiorno ancora in panchina. Si tratterebbe della terza esclusione consecutiva per l’ex centrale del Torino, apparso poco brillante e meno sicuro del solito nell’ultimo periodo.
Il resto della difesa vedrebbe la conferma di capitan Di Lorenzo come braccetto e Rrahmani al centro. Confermato anche Politano nel ruolo a tutta fascia, con il trio offensivo composto da Neres, Hojlund e Elmas. Anche Lang, quindi, riceverebbe una nuova esclusione dall’undici titolare.