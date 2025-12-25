Pio Esposito al Napoli, l’agente conferma tutto: “Non è un mistero…”

Quella di Pio Esposito al Napoli è stata più di una semplice suggestione. In estate le possibilità di vedere il gioiello dell’Inter con addosso la casacca azzurra sono state molto concrete, con Aurelio De Laurentiis che ce l’ha messa tutta per portare il suo pupillo all’ombra del Vesuvio. Nelle scorse ore Mario Giuffredi, agente del giocatore, ha svelato alcuni retroscena sull’interesse del Napoli per il suo assistito.

Giuffredi su Esposito al Napoli: “L’Inter ha sempre creduto in lui”

Nel corso di un collegamento a RadioKissKiss, Giuffredi si è soffermato anche su Pio Esposito e su ciò che c’è stato di vero sull’interesse del Napoli. Il noto agente ha confermato che De Laurentiis abbia provato a strappare il giocatore all’Inter, ma al tempo stesso ha confermato quanto l’Inter credi nel giocatore e che non ci sia mai stata la possibilità di vederlo lontano dalla Milano nerazzurra:

Pio poteva venire al Napoli? No, perché l’Inter non lo ha mai voluto cedere e lui è innamorato dei nerazzurri. A De Laurentiis piaceva e non è un mistero, però l’Inter ha dimostrato di credere in lui e non ha mai pensato di privarsene.

Il Napoli, e soprattutto Aurelio De Laurentiis, hanno seriamente provato a portare Pio Esposito in azzurro, ma l’Inter ha sempre fatto muro. Inutile dire che sarebbe stato molto suggestivo vedere il talento campano con la maglia del Napoli, ma è anche vero se fosse arrivato Pio Esposito, il Napoli non avrebbe potuto affondare il colpo per Rasmus Hojlund. E vedendo come sono andate le cose non ci si può di certo ritenere delusi.