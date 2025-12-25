Napoli, auguri di buon Natale anche dal presidente De Laurentiis: “Sapere di…”

È un Natale da Supercampioni per il Napoli, che non poteva sperare in un 25 dicembre migliore dopo la vittoria della Supercoppa Italiana dello scorso lunedì. Un anno fantastico per i partenopei, coronato dal quarto Scudetto della propria storia e dalla terza Supercoppa. Come da tradizione anche il presidente Aurelio De Laurentiis ci ha tenuto ad augurare un felice Natale a tutta la grande famiglia azzurra con un messaggio sui social.

Messaggio di auguri da De Laurentiis: “Anno molto bello e ricco di successi”

Sul suo profilo X, il numero uno del Napoli ha condiviso un lungo messaggio di auguri per i suoi tanti tifosi sparsi nel mondo. Il presidente ha ricordato questo 2025 storico per il popolo partenopeo, con la speranza che questo Natale possa essere all’altezza di un anno indimenticabile. Di seguito gli auguri di De Laurentiis:

A nome di tutto il Calcio Napoli gli auguri più sinceri e calorosi di buon Natale a tutti. Per il Napoli è stato un anno molto bello e ricco di successi. Sapere di aver contribuito a regalare momenti di gioia ai nostri tifosi mi rende felice. Che il Natale sia un’occasione per stare tutti insieme in famiglia, all’insegna delle tradizioni.

Anche tutto il team di SpazioNapoli non può che augurare un sereno Natale ai milioni di tifosi azzurri e a tutte le loro famiglie, con la speranza che le tante gioie portate dal Napoli possono essere solo un meraviglioso contorno in questi giorni di festa.