Mercato Napoli, Vergara verso l’addio? L’annuncio dell’agente

Antonio Vergara resterà a Napoli anche nei prossimi mesi? Questo il dubbio che ad oggi aleggia anche in casa azzurra, e non perchè al giovane classe 2003 non venga riconosciuto il giusto valore: Vergara, al contrario, ha sempre risposto quando chiamato in causa, ma ad oggi il minutaggio resta basso.
Addio Vergara, l’agente non esclude l’ipotesi
C’è da capire, però, se per lo stesso Vergara possano emergere delle soluzioni idonee a valorizzarlo maggiormente, magari trovando spazio in un squadra potrà ad aprirgli le porte e dargli un minutaggio più consistente.
Ad aprire l’ipotesi è anche Mario Giuffredi, agente del ragazzo, intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:
“Vergara e Ambrosino? Credo che valga lo stesso discorso di Marianucci. Il minutaggio è stato quello che è stato, hanno grandi qualità e vanno mostrate in campo. Nessuno fa carriera in panchina, possono andare ovunque gli venga cucito un vestito tattico adeguato per dimostrare il loro valore e magari poi tornare a Napoli”.