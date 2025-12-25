Mercato Napoli, Vergara verso l’addio? L’annuncio dell’agente

Antonio Vergara resterà a Napoli anche nei prossimi mesi? Questo il dubbio che ad oggi aleggia anche in casa azzurra, e non perchè al giovane classe 2003 non venga riconosciuto il giusto valore: Vergara, al contrario, ha sempre risposto quando chiamato in causa, ma ad oggi il minutaggio resta basso.

C’è da capire, però, se per lo stesso Vergara possano emergere delle soluzioni idonee a valorizzarlo maggiormente, magari trovando spazio in un squadra potrà ad aprirgli le porte e dargli un minutaggio più consistente.

Ad aprire l’ipotesi è anche Mario Giuffredi, agente del ragazzo, intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

“Vergara e Ambrosino? Credo che valga lo stesso discorso di Marianucci. Il minutaggio è stato quello che è stato, hanno grandi qualità e vanno mostrate in campo. Nessuno fa carriera in panchina, possono andare ovunque gli venga cucito un vestito tattico adeguato per dimostrare il loro valore e magari poi tornare a Napoli”.