Napoli, colpaccio in arrivo: si è mosso direttamente ADL, lo vuole a tutti i costi

In casa Napoli, dopo la super vittoria del primo trofeo stagionale, si respira aria di festa. Il patron Aurelio De Laurentiis, non ha mai nascosto la sua profonda ammirazione nei confronti dell’attuale tecnico azzurro, e proprio per questo pensa ad una mossa che avrebbe del clamoroso: il presidente vuole rinnovare il contratto di Antonio Conte.

Napoli, ADL si tiene stretto Conte: la situazione

Aurelio De Laurentiis ha sempre confermato pubblicamente la sua stima verso Antonio Conte, anche nel momento più difficile ad inizio stagione. Il presidente azzurro, ha creato un rapporto speciale con il tecnico salentino e sarebbe pronto a rinnovare il contratto dell’ex commissario tecnico della Nazionale.

Come riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, il numero uno del Napoli vuole assolutamente blindare Conte sulla panchina azzurra, e non solo per il prossimo anno. L’allenatore leccese, difatti, ha un contratto in scadenza nel giugno 2027: De Laurentiis è pronto a prolungarlo fino a giugno 2029.

Di seguito le parole del noto quotidiano in merito al possibile rinnovo di Conte: