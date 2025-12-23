Neres in Nazionale? C’è lo zampino di Lang su Instagram – FOTO

Noa Lang ha condiviso una storia Instagram con l’immagine del compagno David Neres premiato MVP della Supercoppa Italiana, vinta ieri contro il Bologna. Sotto la foto, l’olandese ha taggato direttamente Carlo Ancelotti, attuale ct del Brasile: un chiaro tentativo di attirare l’attenzione sul brasiliano.

Lang consiglia Ancelotti: l’amico Neres è da Nazionale

David Neres sta vivendo un momento magico con la maglia del Napoli: nella finale di Supercoppa ha siglato una doppietta strepitosa, guadagnandosi il titolo di MVP. Dopo anni di alti e bassi, il brasiliano sembra aver trovato la continuità giusta sotto la guida di Conte, puntando seriamente ad una convocazione in Nazionale.

Qualche minuto fa, Noa Lang ha postato proprio una foto compagno, taggando il CT della Seleçao Ancelotti: un modo simpatico per sostenere il compagno di reparto, con cui ha creato un’intesa fraterna anche fuori dal campo.