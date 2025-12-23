Hojlund, che frecciata dopo la Supercoppa con il Napoli: il danese non si trattiene sui social

Il 2025 era già stato un anno storico per il Napoli, ma di certo dopo ieri sera lo è ancor di più. Dopo lo Scudetto a maggio, i partenopei si portano a casa anche la terza Supercoppa Italiana della loro storia dopo una finale dominata contro il Bologna. Un successo per 2-0 firmato dalla doppietta di David Neres, assoluto protagonista della competizione assieme a Rasmus Hojlund.

Il centravanti danese non ha trovato la via del gol, a differenza della semifinale con il Milan, ma si è reso protagonista dell’ennesima grande prestazione in azzurro. E sui social non manca una frecciata al Manchester United.

Hojlund, da scarto del Man United ad eroe del Napoli: “Grande decisione”

Dopo sei mesi devastanti all’Atalanta e il trasferimento da oltre 70 milioni di euro al Manchester United, l’ascesa di Hojlund sembrava essersi arrestata. Il danese è stato l’ennesimo talento bruciato dal tritacarne chiamato Manchester United, che però a differenza di altri è riuscito a lasciarsi tutto alle spalle.

Dal suo arrivo al Napoli, il classe 2003 è finalmente tornato ai livelli di qualche anno fa, dimostrando a tutti di essere ancora uno degli attaccanti più forti in Europa. Lasciare il Manchester United per andare al Napoli non poteva essere decisione migliore, come confermato da lui stesso in un post su Instagram:

“Che aspetto ha una grande decisione“, una frecciatina neanche troppo velata al Manchester United. La vittoria della Supercoppa è solo la ciliegina su una torta che Hojlund ha assemblato settimana dopo settimana. Occhio però ad accontentarsi, il lavoro è appena cominciato…