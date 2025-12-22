Supercoppa Italiana, il Napoli è campione: arriva la maglia celebrativa

Una data da ricordare quella del 22 dicembre 2025 per il Napoli. I partenopei battono il Bologna per 2-0 e possono esultare e alzare il trofeo della Supercoppa Italiana, la terza della storia azzurra. Per onorare questa data e questa vittoria, è arrivata la maglia celebrativa del Napoli.

Napoli campione della Supercoppa Italiana: c’è la maglia celebrativa

Il Napoli continua ad esultare per il successo in Supercoppa Italiana. Per onorare e celebrare ancor di più questo trionfo, arriva subito l’annuncio della creazione e prossimo rilascio della maglia celebrativa per la vittoria in Supercoppa Italiana.

Nella maglia, nella parte anteriore, la dicitura SCC Napoli (Super Coppa Campioni Napoli). Nella parte posteriore, la stessa dicitura in modo completo, con l’aggiunta della data e la presenza del trofeo. Una maglia che celebra il grande trionfo di Conte, dei giocatori, dello staff e del presidente Aurelio De Laurentiis.