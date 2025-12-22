“Quando tornerà Lukaku”: l’annuncio cambia tutto in casa Napoli!

Il Napoli nella serata di domani ha la possibilità di portare a casa il primo titolo che la stagione calcistica dà la possibilità di alzare. Stiamo parlando della Supercoppa Italiana, con la finale che verrà giocata da Bologna e Napoli. Nel frattempo, i partenopei hanno riavuto il ritorno in gruppo di Romelu Lukaku, che scalpita per il rientro in campo. Per Marchegiani, il belga al 100% della condizione toglierà il posto da titolare a Hojlund.
Marchegiani su Lukaku: “Al suo ritorno sarà il titolare”
Romelu Lukaku, come previsto dai tempi di recupero, è rientrato ad allenarsi in gruppo nel periodo della Supercoppa Italiana. Il belga scalpita, ma dovrà fare con cautela per evitare ricadute. Per questo, l’attaccante continua ad allenarsi con i compagni, in attesa dell’esordio. Per Luca Marchegiani, dagli studi di Sky Sport, il belga col tempo tornerà ad essere titolare inamovibile.
“Quando tornerà Lukaku, sono convinto che il titolare sarà lui con Hojlund in panchina. Alla lunga credo che Conte proverà a trovare una soluzione per farli giocare insieme, ma quando starà bene il titolare in attacco del Napoli sarà Lukaku“.