“Quando tornerà Lukaku”: l’annuncio cambia tutto in casa Napoli!

Il Napoli nella serata di domani ha la possibilità di portare a casa il primo titolo che la stagione calcistica dà la possibilità di alzare. Stiamo parlando della Supercoppa Italiana, con la finale che verrà giocata da Bologna e Napoli. Nel frattempo, i partenopei hanno riavuto il ritorno in gruppo di Romelu Lukaku, che scalpita per il rientro in campo. Per Marchegiani, il belga al 100% della condizione toglierà il posto da titolare a Hojlund.

Marchegiani su Lukaku: “Al suo ritorno sarà il titolare”

Romelu Lukaku, come previsto dai tempi di recupero, è rientrato ad allenarsi in gruppo nel periodo della Supercoppa Italiana. Il belga scalpita, ma dovrà fare con cautela per evitare ricadute. Per questo, l’attaccante continua ad allenarsi con i compagni, in attesa dell’esordio. Per Luca Marchegiani, dagli studi di Sky Sport, il belga col tempo tornerà ad essere titolare inamovibile.