Napoli-Bologna, Neres e Politano si esaltano: “Ci davano per morti”, poi la frase a sorpresa su Conte

David Neres e Matteo Politano hanno parlato al termine di Napoli-Bologna, finale di Supercoppa Italiana vinta dagli azzurri per 2-0 grazie alla doppietta dell’attaccante brasiliano. Proprio il fantasista ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di SportMediaset, mostrando tutta la sua soddisfazione per la prestazione e la vittoria del trofeo.
Neres e Politano nel post partita: parole dolci per Conte
A prendere subito la parola, il grande protagonista David Neres:
“Sono molto contento per la doppietta. Ma soprattutto per la prestazione di gruppo e la vittoria del titolo”.
Subito dopo è intervenuto Politano:
“Volevamo fortemente questo trofeo. Abbiamo fatto una gara eccezionale e potevamo segnare molto di più”.
Ancora Neres:
“Le vittorie ti danno sempre più confidenza e fiducia. Ci riconcentreremo nuovamente sul campionato e poi sulla Champions”.
Infine Politano su Conte:
“Conta tantissimo. E’ il nostro condottiero e lo seguiamo fino alla morte. Ci davano per spacciati e invece ora ci godiamo questa coppa”.