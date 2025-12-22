Home ->

Napoli-Bologna, Neres e Politano si esaltano: “Ci davano per morti”, poi la frase a sorpresa su Conte

David Neres e Matteo Politano

David Neres e Matteo Politano hanno parlato al termine di Napoli-Bologna, finale di Supercoppa Italiana vinta dagli azzurri per 2-0 grazie alla doppietta dell’attaccante brasiliano. Proprio il fantasista ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di SportMediaset, mostrando tutta la sua soddisfazione per la prestazione e la vittoria del trofeo.

Neres e Politano nel post partita: parole dolci per Conte

A prendere subito la parola, il grande protagonista David Neres:

“Sono molto contento per la doppietta. Ma soprattutto per la prestazione di gruppo e la vittoria del titolo”.

Subito dopo è intervenuto Politano:

“Volevamo fortemente questo trofeo. Abbiamo fatto una gara eccezionale e potevamo segnare molto di più”.

Ancora Neres:

“Le vittorie ti danno sempre più confidenza e fiducia. Ci riconcentreremo nuovamente sul campionato e poi sulla Champions”.

Infine Politano su Conte:

“Conta tantissimo. E’ il nostro condottiero e lo seguiamo fino alla morte. Ci davano per spacciati e invece ora ci godiamo questa coppa”.

Claudio Mancini

