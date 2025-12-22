Napoli-Bologna, Conte: “Ci tenevamo tanto a vincere. Non siamo ancora pronti a comandare”

Antonio Conte ha parlato ai microfoni di SportMediaset dopo Napoli-Bologna. Gli azzurri sono stati dominanti e con un netto 2-0 si sono portati a casa la coppa. Il tecnico leccese ha avuto modo di tessere le lodi della sua squadra, ribadendo però che c’è ancora tanta strada da fare per imporsi con un ciclo.

L’allenatore del Napoli ha subito esaltato il lavoro dei suoi calciatori:

“ Complimenti ai ragazzi , sono stati impeccabili. Ci tenevano, c’era voglio di regalarci questo trofeo e di fare un buon Natale. Festeggiarlo con un trofeo in bacheca ci piace e ci fa trascorrere delle feste serene, visto che veniamo da uno Scudetto vinto e con una Supercoppa vinta contro squadre forti”.

Conte è poi tornato sul tema delle finali:

Nessuno va a guardare chi era la finalista e te lo dice chi ne ha perse tante da calciatore e allenatore. Mi hanno reso molto cattivo da questo punto di vista. Non ci si ricorda che sono un vice campione del mondo e d’Europa e quindi cerchi di non rivivere quei momenti. Sai benissimo di aver fatto un percorso, ma serve la ciliegina. Vorrei fare i complimenti al Bologna. E’ stato un avversario competitivo”.

“ Chi vince rimane , non dimentichiamo che 2 anni fa il Napoli aveva perso la finale contro l’Inter e ci si ricorda della vincitrice. L’anno scorso è stato straordinario vincere lo Scudetto e arrivare in finale qui era già un bel percorso, ma sappiamo benissimo che conta chi vince.

Un messaggio importante anche su un possibile ciclo:

“ Napoli non sta ancora comandando . Sarei un bugiardo. Noi l’anno scorso abbiamo vinto il campionato con una rosa ridotta. Non siamo ancora pronti per comandare e infatti in campionato dobbiamo cercare di rimanere attaccati alla zona Champions perché quest’anno quei 4 posti saranno difficili e dobbiamo sapere con umiltà che solo con il lavoro possiamo darci delle soddisfazioni. Non siamo ancora pronti né vicini”.

Infine un commento sul ruolo dell’allenatore:

“La prodezza del singolo? Se vedi quante occasioni abbiamo creato, potevamo essere più efficaci. Stasera abbiamo fatto una partita straordinaria. Al di là del gol è tutto un lavoro studiato. Abbiamo peccato in cinismo, creando tantissimo contro una squadra forte. Io penso che il nostro lavoro sia quello di ampliare le conoscenze del calciatore per farli diventare più forti. Ogni giocatore che ho avuto ne è uscito migliorato nelle competenze tattiche e nella mentalità.

Nel primo gol c’è merito di David, le altre erano situazioni preparate. Tutto è importante, perché la qualità ti risolve la situazione, ma ci vuole organizzazione. Hojlund non giocava nel Man United e ora tutti dicono che è un giocatore forte. Stessa cosa McTominay. Qualcosa noi e lo staff dobbiamo fare”.