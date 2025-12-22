Mercato Napoli, futuro incerto per il difensore: occhio al prestito

Mancano poche ore all’ingresso in campo del Napoli per la finale di Supercoppa contro il Bologna. Antonio Conte sta chiarendo gli ultimi dubbi di formazione, specie in difesa. Non ci saranno Oliveira e Beukema, ma l’allenatore azzurro pensa a Buongiorno dal primo minuto. Juan Jesus dovrebbe accomodarsi in panchina, insieme a Marianucci. Il giovane difensore italiano continua a non trovare spazio. Su di lui, infatti, c’è il forte interesse del Torino per gennaio.

Torino su Marianucci: ipotesi prestito a gennaio

Luca Marianucci ha collezionato una sola presenza in questo campionato. Il 21enne livornese non rientra nei piani di Conte, almeno per il momento. Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, su di lui ci sarebbe il Torino di Cairo. Il club piemontese sarebbe favorevole al prestito, ma chiede un diritto di riscatto. I granata vorrebbero avere la possibilità di acquistare il difensore in estate.

Napoli, Marianucci chiede spazio: si aprono le porte del mercato

Cresciuto nelle giovanili dell’Empoli, Marianucci è stato acquistato dal Napoli in estate per una cifra vicina ai 10 milioni di euro. L’azzurrino può rappresentare il futuro della difesa partenopea, ma chiede spazio. La soluzione potrebbe essere quella del prestito, a Torino o altrove. Le prossime settimane, nelle quali il mercato entrerà nel vivo, saranno decisive per conoscere il futuro del calciatore.