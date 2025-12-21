Ipotesi clamorosa di mercato: il Napoli pensa allo scambio con la Roma? Può succedere davvero

Il Napoli pensa al futuro prossimo e a come muoversi sul mercato, non solo per il centrocampo ma anche per l’attacco. Emerge in tal senso una nuova possibilità inaspettata: secondo Luca Marchetti di ‘Sky Sport’, si starebbe aprendo un nuovo scenario con la Roma. Potrebbe infatti decollare uno scambio Lucca-Ferguson. Di seguito le parole del giornalista.
Napoli, clamorosa ipotesi di mercato: occhio al possibile scambio con la Roma
Secondo quanto riferito da Luca Marchetti:
“Per Lucca molto dipenderà da Lukaku. Se il belga tornerà a pieno regime, lo spazio per Lucca diminuirà ancora e a quel punto le porte della cessione si aprirebbero. Piace alla Roma, che tratta anche Zirkzee e Raspadori, ma attenzione a una possibilità che si sta aprendo: uno scambio tra Lucca e Ferguson“.
Il giornalista ha poi anche aggiunto:
“Il Napoli cambia strategia. Con questo modulo e con il ritorno di Anguissa previsto per metà gennaio, Conte può reggere, considerando anche che Elmas può essere utilizzato anche a metà campo. Inoltre attendere Mainoo, che per ora il Manchester United non libera, può essere un rischio. Quindi niente più centrocampista, ma attenzione al possibile arrivo di un nuovo attaccante esterno, ci sono già segnali in tal senso”.