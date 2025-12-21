Napoli, ora l’addio è sempre più probabile: conferme totali dal club interessato!

Il Torino è pronto a muoversi sul mercato invernale e uno dei nomi cerchiati in rosso è quello di Luca Marianucci. Il difensore del Napoli, arrivato in estate ma rimasto ai margini del progetto tecnico, sta valutando seriamente un addio a gennaio per trovare continuità. A confermare l’interesse granata sono state le parole di Gianluca Petrachi, pronunciate poco prima di Torino-Sassuolo. Dichiarazioni chiare, che raccontano una strategia precisa e una visione legata al senso di appartenenza.

Petrachi conferma l’interesse

Le parole di Gianluca Petrachi non lasciano spazio a interpretazioni. Il dirigente del Torino ha confermato l’attenzione verso Luca Marianucci, elogiandone il percorso e le qualità mostrate finora. Un attestato di stima importante, arrivato a ridosso della sfida contro il Sassuolo, che certifica come il nome del difensore sia più di una semplice suggestione di mercato.

“Marianucci? È un profilo molto interessante ed è un giovane calciatore che sta facendo benissimo”.

Non solo qualità tecniche, conta il progetto

Petrachi ha però voluto chiarire un punto chiave della linea granata. Per il Torino non basta il talento, serve una prospettiva di lungo periodo. L’obiettivo è costruire una rosa fatta di giocatori motivati, pronti a legarsi al club e alla città. Un messaggio diretto anche a Marianucci, che potrebbe trovare in granata un contesto più stabile rispetto a quello vissuto finora.

“Oltre alle qualità tecniche, per il Torino, cerco un requisito specifico: non voglio giocatori di passaggio, ma vogliosi di restare in questo club”.

Marianucci e il futuro lontano da Napoli

Arrivato al Napoli in estate, Marianucci ha trovato pochissimo spazio nelle rotazioni difensive. Una situazione che sta spingendo il giocatore a riflettere seriamente sul futuro. L’ipotesi di un addio a gennaio prende forma, soprattutto se dovesse presentarsi un progetto credibile. Le parole di Petrachi vanno in questa direzione, parlando di appartenenza e continuità.

La palla ora passa al mercato. Marianucci cerca minuti e fiducia, il Torino cerca profili pronti a crescere insieme al club. Le condizioni per incontrarsi sembrano esserci tutte.