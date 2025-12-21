Napoli – Bologna, Italiano pazzo di Conte: “Uno dei migliori al mondo!”, poi il messaggio a De Laurentiis…

Vincenzo Italiano incontenibile durante la conferenza stampa alla vigilia della finale di Supercoppa in cui si sfideranno il suo Bologna e il Napoli. Il tecnico ha parlato ampiamente di Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis.

Di seguito riportiamo le dichiarazioni di Italiano su Conte: “Conte ha vinto tre anni di fila con la Juventus, uno senza perdere neanche una partita. Da calciatore l’ho incontrato quando allenava il Bari e Siena. Da allenatore mi è rimasto impresso sotto la guida della Juventus, quell’anno è stato sensazionale. È uno dei più bravi al mondo, ha vinto tanto e ha capacità dal punto di vista tattico. Ha carisma ed è una grande persona, ci salutiamo ogni volta che ci incontriamo. A me piace guardare tante partite perché possono lasciare diversi spunti che possiamo fare nostri. Conte ha dimostrato di essere un grande e gliene va dato atto”.

Queste invece le parole su De Laurentiis: “Ho avuto il piacere di parlare con il presidente, soprattutto dopo Napoli-Spezia. Eravamo dentro lo spogliatoio e arrivò De Laurentiis: fece i complimenti a me e alla squadra, rimase colpito dalla nostra partita. È una persona che apprezzo e stimo, da quando è arrivato lui il Napoli ha fatto uno step di crescita splendido. Complimenti a tutti quelli che lavorano con lui”.