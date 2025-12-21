Home ->

Ultim'ora sul Calcio Napoli, le news

Napoli – Bologna, Italiano pazzo di Conte: “Uno dei migliori al mondo!”, poi il messaggio a De Laurentiis…

di
Vincenzo Italiano assieme a Conte

Vincenzo Italiano incontenibile durante la conferenza stampa alla vigilia della finale di Supercoppa in cui si sfideranno il suo Bologna e il Napoli. Il tecnico ha parlato ampiamente di Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis.

Italiano elogia Conte e De Laurentiis, il futuro del tecnico sarà a Napoli?

Di seguito riportiamo le dichiarazioni di Italiano su Conte: “Conte ha vinto tre anni di fila con la Juventus, uno senza perdere neanche una partita. Da calciatore l’ho incontrato quando allenava il Bari e Siena. Da allenatore mi è rimasto impresso sotto la guida della Juventus, quell’anno è stato sensazionale. È uno dei più bravi al mondo, ha vinto tanto e ha capacità dal punto di vista tattico. Ha carisma ed è una grande persona, ci salutiamo ogni volta che ci incontriamo. A me piace guardare tante partite perché possono lasciare diversi spunti che possiamo fare nostri. Conte ha dimostrato di essere un grande e gliene va dato atto”.

Queste invece le parole su De Laurentiis: “Ho avuto il piacere di parlare con il presidente, soprattutto dopo Napoli-Spezia. Eravamo dentro lo spogliatoio e arrivò De Laurentiis: fece i complimenti a me e alla squadra, rimase colpito dalla nostra partita. È una persona che apprezzo e stimo, da quando è arrivato lui il Napoli ha fatto uno step di crescita splendido. Complimenti a tutti quelli che lavorano con lui”.

 

 

Laura Bisogno

Da Pozzuoli con ardore, con sangue flegreo nelle vene. Dal 2018 lavoro per Nuovevoci, un network editoriale che si occupa di calcio e sport, le mie passioni principali assieme alla comunicazione. Ho svolto due Master in Giornalismo Sportivo, uno all'Università Cattolica di Milano, che mi hanno svoltato l'approccio verso questa professione che ritengo straordinaria.
Gestione cookie