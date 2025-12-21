Napoli in pressing su Mainoo: l’annuncio di Romano fa sognare i tifosi

Prosegue il pressing stretto del Napoli per arrivare a Kobbie Mainoo. Il centrocampista del Manchester United è nel mirino di Manna e Conte dalla scorsa estate e i dialoghi tra le parti procedono. Le ultime indiscrezioni riportate da Fabrizio Romano avvicinano il calciatore all’addio ai Red Devils a gennaio: Mainoo vuole giocare di più e i partenopei sono pronti a donargli la possibilità di farlo ad alti livelli.

Mainoo rimane un obiettivo del Napoli: Manna sulle orme dell’inglese

Non è una sorpresa, Kobbie Mainoo è un concreto obiettivo del Napoli ormai da mesi. La scorsa estate il forte pressing da parte del DS Manna sembrava essere stato efficace, con il classe 2005 che appariva prossimo al trasferimento in Campania. L’opposizione del Manchester United ad un trasferimento a titolo definitivo o in prestito con opzione di riscatto e la volontà dello stesso centrocampista di rimanere legato al club dove è cresciuto hanno interrotto l’affare.

Mainoo è quindi rimasto a Manchester, ma il tecnico Ruben Amorim non gli sta dando il minutaggio che un giovane in rampa di lancio come lui meriterebbe. Il fratello del calciatore ha di recente indossato una maglia riportante la scritta “Free Kobbie Mainoo”, ma il Manchester United non si farà di certo influenzare. Rimane comunque il fatto che il calciatore vuole giocarsi e sue carte: adesso l’ipotesi prestito è realmente concreta.

Le indiscrezioni di Romano sono un assist per il Napoli: gli aggiornamenti

Il noto giornalista ed esperto di mercato Fabrizio Romano ha parlato della situazione legata a Kobbie Mainoo all’interno dell’ultimo video pubblicato sul proprio canale YouTube. Il calciatore è ormai deciso sul voler lasciare il Manchester United in prestito, per ritrovare il campo e la confidenza con partite di livello.

Tutto dipenderà sempre da Amorim e dai Red Devils, ma la volontà del calciatore è chiara ed esplicita. Il Napoli sembra avere ottime chances per via del dialogo tra le parti in corso ormai da diverso tempo, ma la concorrenza è fitta: pare infatti che ci siano ben dieci squadre interessate al calciatore.