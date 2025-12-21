Manca poco all’apertura della finestra del mercato invernale e il Napoli sta lavorando su più fronti per rinforzare il centrocampo. Il Napoli sta esplorando nuove piste per rinforzare la mediana in vista della finestra di gennaio. Tra i nomi emersi figura Tyler Adams, mediano statunitense in forza al Bournemouth.

Manna stregato dal talento della Premier: il costo del cartellino

Il Napoli accelera sul mercato a centrocampo, e nelle ultime ore ha spuntato un nome nuovo. Il protagonista è Tyler Adams, centrocampista statunitense classe 1999. Secondo quanto riportato, il club inglese avrebbe fissato il valore del cartellino tra i 35 e i 40 milioni di euro, un prezzo considerato sostenibile da diverse squadre interessate. In questa prima parte di stagione, ha raccolto 16 presenze, 2 gol e un assist.

Tra queste non figurano solo nomi italiani, ma anche club di Premier League. Secondo Ekrem Konur, il giocatore sarebbe seguito anche da società come Chelsea, Arsenal, Tottenham e Manchester United. Pure il Lipsia avrebbe chiesto informazioni. Adams ha un contratto con il Bournemouth fino al 2028. La capacità di interpretare più ruoli a centrocampo rende Tyler Adams un profilo moltoappetibile. Il Napoli sta valutando come può inserirsi in questo scenario.