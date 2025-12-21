Napoli, bruttissime notizie per Mainoo: l’annuncio può rovinare tutti i piani

L’interessamento del Napoli per Kobbie Mainoo è ormai cosa nota. I partenopei sono interessati al giovane classe 2005 del Manchester United, che sembra sempre più lontano dai piani di Ruben Amorim. Nel match di oggi, perso dai Red Devils contro l’Aston Villa, il 20enne inglese non figurava tra i convocati. Dopo l’iniziale ipotesi di una non convocazione dovuta al mercato, Amorim ha poi spiegato il motivo dell’assenza del giocatore.

Mainoo assente, Amorim spiega: “Era infortunato”

Durante la conferenza stampa post-partita, il tecnico del Manchester United Ruben Amorim si è soffermato anche sul tema Mainoo. Nulla dovuto al mercato ma un infortunio.

“Mainoo? Si è infortunato durante l’ultimo allenamento. Dopo l’allenamento è andato dal medico e gli hanno detto che aveva qualcosa nel polpaccio”.

Ancora Amorim: “Ne avrà per qualche settimana”

Serviranno gli esami per chiarire l’entità del problema, ma Kobbie Mainoo dovrebbe essere out per qualche settimana.

“Valuteremo la situazione ma è fuori gioco. Non è solo un problema per la squadra ma anche per lui: questo problema ci ricorda che dobbiamo concentrarci solo su ciò che possiamo controllare e lasciare il resto al destino. Starà bene tra qualche settimana“.

Nulla di troppo grave, dunque, per il 20enne, che dovrebbe stare a riposo per qualche settimana. L’infortunio non dovrebbe dunque scombinare i piani del Napoli, che mantiene il calciatore nella propria lista di obiettivi per il mercato di gennaio.