Precedente preoccupante verso Napoli – Bologna: il dato riguarda Conte

Lunedì sera il Napoli disputerà la finale di Supercoppa italiana contro il Bologna, la prima finale con Conte in panchina: i precedenti sul titolo conteso in gara secca dell’allenatore azzurro sono tutt’altro che lieti, con un rendimento piuttosto negativo nel corso della sua carriera.

Conte e il “mal di finale”: il dato preoccupa il Napoli

In vista della finale di Supercoppa italiana, dove il Napoli affronterà il Bologna di Vincenzo Italiano, emergono statistiche non tanto rassicuranti. Infatti, il Napoli ha vinto solo 2 volte il trofeo su 6 occasioni in cui si è riusciti a disputare la competizione. Al contempo, il rapporto di mister Antonio Conte con le finali non è idilliaco: l’allenatore in carriera ha perso ben 4 delle 6 finali disputate tra Inter, Chelsea e Juventus. Le uniche vittorie nel palmarès personale sono una Supercoppa italiana in bianconero e una FA Cup ai tempi dei Blues. Tendenza da migliorare, alla ricerca del terzo trofeo su 7 finali.