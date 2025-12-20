Oriali-Allegri, il caso non è chiuso: spunta un retroscena sull’episodio

Le discussioni che riguardano lo scontro a distanza tra Allegri e Oriali non si placano. L’allenatore toscano e il collaboratore di Antonio Conte se ne sono dette di ogni e, per questo, l’episodio ha fatto tanto rumore. Prima è arrivato il comunicato del Napoli, poi le parole di Gabriele Gravina. Gli insulti di Allegri sono stati pesanti ma, secondo alcune ricostruzioni, anche Oriali ci avrebbe messo del suo.

Non solo Allegri, anche Oriali ha fatto il suo: la dinamica

Stando a quanto riporta ‘Tuttosport’, il collaboratore azzurro si sarebbe lamentato per l’atteggiamento della panchina rossonera. Le proteste sarebbero arrivate all’orecchio di Allegri, che non ci ha visto più. Il tecnico toscano è intervenuto per difendere il suo staff, ma poi ha esagerato. È stato il fallo di Rabiot su Politano a far scoppiare la bolla di tensione che si è gonfiata a partire dal primo minuto.

Napoli-Bologna, gli azzurri vogliono la coppa: Conte pensa alla formazione

Il Napoli è volato in Arabia Saudita con l’intenzione di vincere la Supercoppa, indipendentemente dalle avversarie. Gli azzurri vogliono difendere lo scudetto cucito sul petto, in ogni occasione possibile. Il prossimo ostacolo, prima di rituffarsi nella lotta scudetto, si chiama Bologna. Antonio Conte comincia a studiare l’undici titolare per battere la formazione di Vincenzo Italiano.