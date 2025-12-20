Home ->

Napoli-Bologna, Conte studia la formazione: in due scalpitano

di
Conte studia la formazione per Napoli-Bologna.

Il Napoli adesso conosce l’avversaria per la finale di Supercoppa. Antonio Conte comincia a studiare l’undici titolare che scenderà in campo contro il Bologna. Il tecnico azzurro sceglierà i suoi uomini migliori, ma si adatterà anche alle caratteristiche dei rossoblù. Sono due i ballottaggi principali, uno in attacco ed uno in difesa. Buongiorno e Lang scalpitano per tornare titolari.

Supercoppa, il Napoli cambia in finale: chance per Buongiorno e Lang

Contro il Milan non si è visto un turnover importante, anche perché il Napoli non ha molte alternative in panchina. In finale, probabilmente, le sorprese saranno ancor meno. Secondo il ‘Corriere dello Sport’, i due dubbi principali per Conte riguardano i ballottaggi tra Juan Jesus e Buongiorno da una parte, Elmas e Lang dall’altra. Il difensore italiano e l’attaccante olandese, contro i rossoneri, si sono riposati. Ora vogliono vincere il trofeo da protagonisti.

Buongiorno e Lang chiedono spazio.
Napoli-Bologna, due ballottaggi per Conte: Lang scalpita.

Riyadh, il clima è disteso: gli azzurri si godono la serata libera

Il clima in casa Napoli, o meglio nel quartier generale azzurro a Riyadh, è disteso. Secondo il ‘Corriere’, ieri sera Conte avrebbe concesso una cena libera a tutta la squadra, che ha scelto di riunirsi. Il tecnico e il suo staff, invece, hanno osservato da vicino i loro prossimi avversari per la finale. Tra poco più di 48 ore il Napoli scenderà in campo per conquistare la terza Supercoppa della sua storia.

Laura Bisogno

Da Pozzuoli con ardore, con sangue flegreo nelle vene. Dal 2018 lavoro per Nuovevoci, un network editoriale che si occupa di calcio e sport, le mie passioni principali assieme alla comunicazione. Ho svolto due Master in Giornalismo Sportivo, uno all'Università Cattolica di Milano, che mi hanno svoltato l'approccio verso questa professione che ritengo straordinaria.
