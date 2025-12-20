Napoli-Bologna, Conte studia la formazione: in due scalpitano

Il Napoli adesso conosce l’avversaria per la finale di Supercoppa. Antonio Conte comincia a studiare l’undici titolare che scenderà in campo contro il Bologna. Il tecnico azzurro sceglierà i suoi uomini migliori, ma si adatterà anche alle caratteristiche dei rossoblù. Sono due i ballottaggi principali, uno in attacco ed uno in difesa. Buongiorno e Lang scalpitano per tornare titolari.

Supercoppa, il Napoli cambia in finale: chance per Buongiorno e Lang

Contro il Milan non si è visto un turnover importante, anche perché il Napoli non ha molte alternative in panchina. In finale, probabilmente, le sorprese saranno ancor meno. Secondo il ‘Corriere dello Sport’, i due dubbi principali per Conte riguardano i ballottaggi tra Juan Jesus e Buongiorno da una parte, Elmas e Lang dall’altra. Il difensore italiano e l’attaccante olandese, contro i rossoneri, si sono riposati. Ora vogliono vincere il trofeo da protagonisti.

Riyadh, il clima è disteso: gli azzurri si godono la serata libera

Il clima in casa Napoli, o meglio nel quartier generale azzurro a Riyadh, è disteso. Secondo il ‘Corriere’, ieri sera Conte avrebbe concesso una cena libera a tutta la squadra, che ha scelto di riunirsi. Il tecnico e il suo staff, invece, hanno osservato da vicino i loro prossimi avversari per la finale. Tra poco più di 48 ore il Napoli scenderà in campo per conquistare la terza Supercoppa della sua storia.