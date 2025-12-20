Napoli, retroscena da Riyadh: mossa dello staff azzurro verso il Bologna

Il Napoli di Conte è caratterizzato da un grande senso di appartenenza e di unità, vero e proprio segreto del gruppo azzurro. La scelta di riunirsi anche ieri, nonostante l’assoluta libertà concessa ai tesserati nella sera dopo la semifinale di Supercoppa vinta contro il Milan, conferma la grande compattezza della rosa, capace di vivere in grande armonia e con enorme coesione. Al contempo, però, c’è chi lavora totalmente in ottica finale e si è mobilitato in anticipo per farsi trovare preparato.

Staff di Conte già a lavoro: il Napoli “studia” la finale di Supercoppa

Come ricostruito dal Corriere dello Sport, il lavoro di mister Antonio Conte e del suo staff tecnico continua a essere estremamente dettagliato ed esigente. Infatti, già nella giornata di ieri (totalmente dedicata al recupero fisico e mentale), l’allenatore del Napoli e i suoi collaboratori si sono fiondati a capofitto sullo studio della semifinale tra Inter e Bologna, cercando di mettere a punto le prime tattiche. Tra di loro, vi è stato anche un lavoro “sul campo”: sono stati individuati collaboratori del salentino sugli spalti dell’Al-Awwak Park a seguire la semifinale.

Napoli riunito a cena a Riyadh: la ricostruzione

Mentre lo staff era impegnato nello “studio matto e disperatissimo”, la squadra si è concessa un momento molto felice. In seguito alla gloriosa serata nata dal trionfo in semifinale di Supercoppa italiana contro il Milan, ogni tesserato del Napoli ha avuto la possibilità di scegliere al meglio come trascorrere la propria serata a Riyadh in una giornata caratterizzata da scarico e recupero energetico. Nonostante la completa autonomia, segnala il Corriere dello Sport, la squadra ha deciso di restare unita e al completo: tutti a cena giapponese presso il ristorante Robata. L’obiettivo: coltivare momenti spensierati insieme e rafforzare ulteriormente i rapporti personali.