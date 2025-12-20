Futuro Lucca, arriva l’annuncio di Moretto: “Il Napoli ha preso la decisione per gennaio”

Il futuro di Lorenzo Lucca torna al centro del dibattito in vista del calciomercato di gennaio. A fare chiarezza è stato Matteo Moretto, intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, offrendo un quadro preciso sulle intenzioni del Napoli. L’attaccante è uno dei nomi più osservati del momento e il club azzurro sembra aver già definito una linea chiara. Tra interessi dall’estero, possibili operazioni preliminari e scenari ancora aperti, la situazione merita attenzione.

Le parole di Moretto sul futuro di Lucca

Durante il suo intervento, Matteo Moretto ha inserito Lorenzo Lucca tra i profili destinati a muovere il mercato invernale. Secondo il giornalista, l’attaccante rientra in un gruppo di giocatori che a gennaio potrebbero cambiare squadra, con proposte soprattutto provenienti dall’estero. Il Napoli, in questa fase, guarda con maggiore interesse fuori dai confini italiani.

“Sia Dovbyk che Lucca sono due giocatori che a gennaio possono cambiare squadra”

Moretto ha sottolineato come le offerte più concrete arrivino da campionati stranieri, elemento che spinge il club azzurro a valutare con attenzione ogni possibile sviluppo.

La strategia del Napoli e il nodo Udinese

Il Napoli ha già tracciato una strategia precisa per il futuro di Lucca. L’idea sarebbe quella di favorire una soluzione all’estero, ma prima servirà un passaggio chiave legato all’Udinese. Per procedere con un prestito oneroso, il club dovrà prima riscattare il giocatore, passaggio fondamentale per sbloccare qualsiasi operazione.

“Il Napoli vuole darlo più all’estero. Per il prestito oneroso andrà prima riscattato il giocatore dall’Udinese”

Nonostante questo, Moretto non ha escluso del tutto altri scenari, lasciando aperta ogni possibilità in vista di gennaio.

Occhi dalla Premier League

Tra i campionati più attenti alla situazione di Lucca c’è la Premier League. In particolare, il West Ham viene indicato come una delle squadre alla ricerca di rinforzi offensivi. Un contesto che potrebbe offrire all’attaccante una nuova opportunità di crescita.

“In Premier, ad esempio, c’è il West Ham alla ricerca di attaccanti, vedremo”

Il futuro di Lucca resta quindi in bilico, tra strategie societarie e richieste di mercato. Gennaio si avvicina e le decisioni prese ora potrebbero incidere in modo profondo sul percorso del giocatore e sulle ambizioni del Napoli.