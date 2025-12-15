Home ->

Ultim'ora sul Calcio Napoli, le news

Napoli, il presidente dell’Udinese si espone su Lucca: messaggio chiaro agli azzurri

Franco Soldati, presidente dell’Udinese, ha rilasciato un’importante dichiarazione su Lorenzo Lucca. Secondo il numero uno del club friulano, con il giusto tempo a disposizione per crescere e inserirsi nel Napoli, l’attaccante diventerà un giocatore fondamentale per gli azzurri.

Napoli, Soldati su Lucca: “Sarà un calciatore importantissimo per gli azzurri”

Il giorno dopo la prestigiosa vittoria contro il Napoli, il presidente dell’Udinese Franco Soldati ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Tra i tanti argomenti toccati, particolare rilievo hanno assunto le dichiarazioni su Lorenzo Lucca, apparso in grande difficoltà in questa prima parte di stagione.

Ecco quanto affermato da Soldati in merito all’ex centravanti dell’Udinese:

A Lucca va dato il giusto tempo perché possa inserirsi e crescere. Così facendo, sarà un calciatore importantissimo per il Napoli. Per me non partirà a gennaio e rimarrà in azzurro“.

Laura Bisogno

Da Pozzuoli con ardore, con sangue flegreo nelle vene. Dal 2018 lavoro per Nuovevoci, un network editoriale che si occupa di calcio e sport, le mie passioni principali assieme alla comunicazione. Ho svolto due Master in Giornalismo Sportivo, uno all'Università Cattolica di Milano, che mi hanno svoltato l'approccio verso questa professione che ritengo straordinaria.
