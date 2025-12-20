David Luiz, retroscena incredibile: “Litigavo ogni giorno con Conte. Dovevo passare al Napoli ma poi…”

David Luiz torna a raccontarsi e lo fa svelando un retroscena rimasto a lungo nascosto. Al centro del racconto c’è il suo rapporto con Antonio Conte ai tempi del Chelsea e un trasferimento al Napoli mai concretizzato. Tra tensioni quotidiane, obiettivi comuni e una stima reciproca costruita sul campo, il difensore brasiliano ha spiegato perché quell’operazione non si chiuse. Una storia che intreccia Premier League, Serie A e scelte di carriera condizionate da dettagli spesso invisibili al pubblico.

Il rapporto acceso con Conte al Chelsea

Il periodo di David Luiz al Chelsea sotto la guida di Antonio Conte non è stato semplice. Il brasiliano ha raccontato un rapporto fatto di continui confronti, spesso duri, ma sempre legati alla stessa ambizione. La convivenza quotidiana tra i due era segnata da discussioni frequenti, nate da visioni forti e caratteri simili.

“Io e Conte al Chelsea litigavamo tanto”

Nonostante i contrasti, il legame professionale non è mai venuto meno. Entrambi puntavano allo stesso traguardo e il campo, alla fine, era l’unico vero giudice. Quelle tensioni non impedirono al Chelsea di vivere momenti importanti, confermando come il conflitto, se gestito, possa diventare parte del successo.

“In Inghilterra abbiamo avuto alti e bassi, litigavamo di continuo, ma entrambi volevamo la stessa cosa: vincere”

La chiamata per Napoli e l’ostacolo decisivo

Prima del ritorno in Europa, Conte pensò seriamente a David Luiz per il Napoli. Il tecnico lo contattò in prima persona, spiegandogli quanto lo ritenesse adatto al suo progetto. Intensità, personalità e una certa follia agonistica erano qualità che Conte cercava per la sua squadra.

“Mi chiamò dicendo che al Napoli aveva bisogno di giocatori come me, intensi e folli”

L’operazione, però, non arrivò mai alla firma. Non fu una questione tecnica né economica, ma un problema burocratico a fermare tutto. L’assenza del passaporto europeo rese impossibile il trasferimento, chiudendo una porta che sembrava ormai aperta.