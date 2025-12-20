“Non è ancora pronto”: la posizione di Conte sul rientro di Lukaku

Il Napoli si giocherà la Supercoppa Italiana in finale contro il Bologna. Il successo dei felsinei di ieri contro l’Inter ha di fatto codificato e indirizzato la finale, dando cosi alla vincitrice dello Scudetto e la vincitrice della Coppa Italia la possibilità di giocarsi il trofeo finale.

Napoli, Hojlund protagonista

In casa azzurra c’è fiducia, anche perché contro il Milan sono stati tanti i segnali positivi arrivati dalla squadra, con Antonio Conte che ora studierà la formazione migliore per provare ad affrontare al meglio il Bologna.

Uno di quelli che si è messo in mostra in maniera importante è senza dubbio Rasmus Hojlund, autore del gol e di fatto elemento centrale ad oggi all’interno delle dinamiche tattiche di Antonio Conte. Lo stesso allenatore ha speso parole di elogio nei confronti del belga, andando così a confermare quanta fiducia ci sia nei suoi confronti.

Le ultime sul rientro di Lukaku

Al tempo stesso, proprio la posizione importante di Hojlund in questo momento tocca anche quello che sarà il rientro di Romelu Lukaku: i belga è partito insieme alla squadra per partecipare attivamente alla Supercoppa, e c’era anche secondo alcuni la possibilità di rivederlo in campo qualora se ne creassero i presupposti.

Ad oggi, però, sembra che Conte abbia mente e cuore sereno: come riportato anche dalla Gazzetta dello Sport, Lukaku non è pronto per rientrare, ed anche l’ottimo stato di forma di Hojlund permette all’allenatore del Napoli di dormire sonni tranquilli.

Nessuno cercherà forzature nei confronti di Lukaku, non si andrà ad accelerare i tempi e dunque si proseguirà con una tabella graduale, che vedrà il ritorno del bomber con i tempi necessari e giusti.