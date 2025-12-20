Calciomercato Napoli, l’annuncio di Sky: “Verso l’addio a gennaio. Pronti due club di Serie A”

Il calciomercato inizia a muoversi anche in casa Napoli, dove alcune valutazioni interne potrebbero portare a decisioni importanti già a gennaio. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il futuro di Luca Marianucci potrebbe essere lontano dal club azzurro dopo pochi mesi dal suo arrivo. Il difensore, acquistato in estate, ha trovato poco spazio e due squadre di Serie A si sarebbero già fatte avanti. Una situazione che apre a riflessioni tecniche e strategiche in vista della seconda parte di stagione.

Marianucci al centro delle valutazioni del Napoli

Luca Marianucci è arrivato al Napoli nell’ultima sessione di mercato estiva, prelevato dall’Empoli con un investimento importante. Il club di Aurelio De Laurentiis ha versato circa 9 milioni di euro per assicurarsi il difensore centrale classe 2004, considerato uno dei profili giovani più interessanti del panorama italiano. Tuttavia, l’impatto in azzurro non è stato semplice. Il poco spazio trovato fino a questo momento ha acceso le riflessioni sul suo futuro immediato.

“Il difensore centrale classe 2004 è finito sotto i riflettori di Cagliari e Cremonese”

Cagliari e Cremonese pronte ad approfittarne

Secondo Sky Sport, Cagliari e Cremonese osservano con attenzione la situazione. Entrambe le società sarebbero pronte a muoversi per offrire a Marianucci un contesto più favorevole e la possibilità di collezionare minuti importanti. Una soluzione che potrebbe aiutare il giocatore a crescere con continuità, senza restare ai margini in una squadra che punta a obiettivi ambiziosi in Serie A.

Scenari aperti in vista di gennaio

L’idea di una partenza a gennaio non è ancora una certezza, ma rappresenta una possibilità concreta. Il Napoli valuta con attenzione ogni mossa, cercando il giusto equilibrio tra presente e futuro. Per Marianucci, un trasferimento potrebbe trasformarsi in un’occasione di crescita reale. In un campionato competitivo come la Serie A, trovare spazio e fiducia resta spesso la chiave per costruire una carriera solida e rispettata.