Ultim’ora Napoli, arriva l’annuncio su Mainoo: c’è forte speranza!

Il nome di Kobbie Mainoo torna con forza sul taccuino del Napoli. A rilanciare lo scenario è Fabrizio Romano, che nel suo ultimo video YouTube ha fornito dettagli chiari sulla posizione del giocatore e sull’evoluzione della trattativa. Il centrocampista del Manchester United guarda con interesse all’ipotesi azzurra, spinto da una serie di fattori tecnici e ambientali. Non si parla ancora di un’operazione chiusa, ma i segnali arrivati nelle ultime ore indicano un dialogo vivo e concreto, soprattutto sul fronte del giocatore.

La volontà di Mainoo: “Dà preferenza al Napoli”

Secondo Fabrizio Romano, l’aspetto più rilevante riguarda la volontà del centrocampista inglese. Mainoo avrebbe espresso una chiara apertura al trasferimento in azzurro, condivisa anche dal suo entourage e dalla famiglia.

“Posso dirvi con certezza che Mainoo ha tanta voglia di Napoli. Vale per il giocatore, per la sua famiglia e per l’entourage del giocatore”.

Un dettaglio tutt’altro che secondario, perché nelle trattative moderne la posizione del calciatore può indirizzare l’intero percorso negoziale. Il Napoli, in questo senso, sembra aver costruito un vantaggio reale rispetto agli altri club interessati.

Il lavoro del Napoli e il peso degli esempi recenti

Romano sottolinea come l’interesse del Napoli non sia nato oggi. Il club si era mosso già la scorsa estate, presentandosi subito dopo l’apertura del giocatore al prestito.

“Ha apprezzato che il Napoli l’estate scorsa si è subito presentato dopo che Kobbie ha aperto al prestito. Gli esempi recenti di McTominay e Hojlund sono stati importanti, il passaggio dalla Premier League alla Serie A si sente”.

Un contesto che rende il progetto Napoli credibile agli occhi di Mainoo, soprattutto per crescita tecnica e centralità nel progetto.

Il ruolo del Manchester United e lo stato della trattativa

La palla ora passa al Manchester United, che resta un attore decisivo dell’operazione. Mainoo attende una mossa del club inglese, ma il Napoli continua a lavorare sottotraccia.

“Mainoo dà preferenza al Napoli rispetto agli altri club. Si aspetta il Manchester United, ma il Napoli negli ultimi giorni continua a fare progressi lato giocatore. Le negoziazioni stanno andando molto bene”.

In una fase in cui il mercato vive di equilibri sottili, la volontà del giocatore può fare la differenza. E il Napoli, questa volta, sembra aver colpito nel segno.