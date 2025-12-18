Napoli-Milan, Manna: “Mai avuto problemi con Conte. Ecco cosa succede con Mainoo”

Giovanni Manna ha parlato a pochi minuti dal fischio di inizio di Napoli-Milan di Supercoppa Italiana. Il d.s. dei partenopei è ritornato sul tema Conte e ha dato aggiornamenti su Mainoo, uno dei nomi accostati maggiormente agli azzurri in queste settimane che anticipano l’inizio del calciomercato di gennaio.

Dal ritorno di Lukaku, alle parole di Conte e il possibile arrivo di Mainoo

Manna ha subito commentato il ritorno tra i convocati di Romelu Lukaku dopo il brutto infortunio estivo:

“Lukaku è il grande acquisto di gennaio? Sicuramente siam contenti che sia rientrato. Non è ancora in condizioni di giocare, ma è un ragazzo di personalità, ci da una mano perchè è importante. Vedremo nelle prossime settimane”.

Sul nome di Mainoo ha spiegato:

“Io ho sempre detto che dobbiamo essere riflessivi e accorti, abbiamo giocatori fuori che rientreranno. Facciamo valutazioni giuste e le novità dei prossimi giorni”.

Una battuta anche sulla possibilità che Raspadori si possa trasferire alla Roma? E’ un calciatore che ha dato tanto al Napoli e noi a lui. Io non penso che lascerà l’Atletico Madrid.

Infine un passaggio su Conte: