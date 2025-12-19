Home ->

Copertina Calcio Napoli

Allegri inveisce contro Oriali, il labiale non lascia dubbi: volano parole grosse!

di
Allegri contro Oriali: le immagini fanno discutere

Il giorno dopo Napoli – Milan, fanno discutere quanto successo tra le due panchine nel corso del match. Protagonista Massimiliano Allegri che, secondo quanto scritto anche dalla SSC Napoli nel comunicato pubblicato in mattinata, si è scagliato con parole pesanti nei confronti di Lele Oriali. Ma cos’è successo, nel dettaglio, tra i due? Le immagini pubblicate da Sportmediaset lasciano poco spazio ad altre interpretazioni.

Napoli – Milan, Allegri contro Oriali: cos’è successo

Sono volate parole grosse da parte di Massimiliano Allegri nei confronti di Lele Oriali: a confermarlo sono le immagini pubblicate da Sportmediaset, che vedono il tecnico livornese che si lascia prendere decisamente la mano dalla tensione del match, scaricandola contro il tesserato della SSC Napoli

Allegri contro Oriali: le immagini fanno discutere
Allegri contro Oriali: le immagini fanno discutere – spazionapoli.it

Tale episodio, inutile anche dirlo, sta scatenando un certo dibattito tra i tifosi, accentuato anche dalla società del presidente Aurelio De Laurentiis con un comunicato ufficiale, nel quale si auspicano provvedimenti contro l’allenatore del Diavolo.

 

Visualizza questo post su Instagram

 

Un post condiviso da Spazio Napoli (@spazionapoli.it)

Francesco Fildi

Francesco il nome; Fildi il cognome; Frank il soprannome. Classe 1998, con il calcio e la musica nel cuore, devo il mio “battesimo pallonaro” a Shevchenko e Totti. Nell’estate del 2019, un paio d’anni dopo la maturità, il colpo di fulmine con il giornalismo. Dal 2021 nel network Rompipallone, a SpazioNapoli ho trovato la mia casa (professionale e non solo). Nel maggio 2023 ho coronato il desiderio di diventare giornalista pubblicista, iscritto all'Ordine dei Giornalisti della Campania con tessera n.183266
Gestione cookie