Allegri inveisce contro Oriali, il labiale non lascia dubbi: volano parole grosse!

Il giorno dopo Napoli – Milan, fanno discutere quanto successo tra le due panchine nel corso del match. Protagonista Massimiliano Allegri che, secondo quanto scritto anche dalla SSC Napoli nel comunicato pubblicato in mattinata, si è scagliato con parole pesanti nei confronti di Lele Oriali. Ma cos’è successo, nel dettaglio, tra i due? Le immagini pubblicate da Sportmediaset lasciano poco spazio ad altre interpretazioni.
Napoli – Milan, Allegri contro Oriali: cos’è successo
Sono volate parole grosse da parte di Massimiliano Allegri nei confronti di Lele Oriali: a confermarlo sono le immagini pubblicate da Sportmediaset, che vedono il tecnico livornese che si lascia prendere decisamente la mano dalla tensione del match, scaricandola contro il tesserato della SSC Napoli
Tale episodio, inutile anche dirlo, sta scatenando un certo dibattito tra i tifosi, accentuato anche dalla società del presidente Aurelio De Laurentiis con un comunicato ufficiale, nel quale si auspicano provvedimenti contro l’allenatore del Diavolo.
Visualizza questo post su Instagram