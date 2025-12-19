Tensione tra Conte e Allegri dopo Napoli-Milan: la ricostruzione del quotidiano

Il Napoli riesce a portarsi a casa la finale grazie alla vittoria per 2-0 contro il Milan. Una prestazione più che convincente per gli azzurri, che sono riusciti a venire a capo di una sfida che, fin da subito, si era fatta molto pesante dal punto di vista agonistico. Un match sentito per entrambe le compagini, così come dimostrato dalla tensione che si è respirata anche negli attimi finale successivi al fischio finale.

In particolare, Gazzetta.it svela quello che è successo tra i due tecnici Antonio Conte e Massimiliano Allegri: una frase del tecnico salentino ha scatenato la rabbia del suo collega rossonero, culminato con la mancata stretta di mano dopo il fischio finale.

Cos’è successo tra Antonio Conte e Massimiliano Allegri nel corso della semifinale di Supercoppa Italiana tra il Napoli e il Milan? A fare il punto della situazione è l’edizione online de La Gazzetta dello Sport.

Di seguito, quanto riportato dalla medesima fonte a tal riguardo:

“Il pomo della discordia è stato un “ma basta” urlato da Conte ai milanisti dopo alcune polemiche. Da lì, scintille, soprattutto tra Allegri e Oriali, braccio destro di Antonio. Tra loro diversi screzi per tutta la partita. Max ha derubricato il tutto con “cose di campo”, ma ciò che ha colpito di più è stata la stretta di mano mancata tra i due tecnici.

A fine partita Allegri, sconfitto 2-0 ed eliminato in semifinale di Supercoppa dal Napoli, è filato dritto negli spogliatoi senza salutare Conte. L’allenatore degli azzurri, rimasto in campo per salutare gli avversari, ha stretto la mano a Marco Landucci, storico vice di Allegri, e ai giocatori milanisti. Lui e Max non si sono incrociati.

Il clima si è acceso dopo mezz’ora di partita: al 29′ Rabiot ha scalciato da terra Politano, rimasto a terra dolorante, quindi i compagni e la panchina del Napoli hanno invocato il rosso per il francese. L’arbitro Zufferli non ha estratto neanche il giallo, come già fatto in precedenza con Hojlund per un intervento in ritardo su Maignan. Per questo Conte e Oriali si sono innervositi. Da lì in poi una serie di scaramucce e di frasi di botta e risposta tra le due panchine. Fino alla stretta di mano mancata”.