Addio immediato al Napoli? Azzurro chiesto in prestito: destinazione inaspettata

In casa Napoli c’è grande attesa per quanto riguarda la Supercoppa Italiana: tra poco meno di ventiquattro ore ci sarà il fischio d’inizio della sfida contro il Milan, che vale per la semifinale della competizione in questione. L’obiettivo della squadra allenata dal tecnico Antonio Conte è di ben figurare, considerando che c’è a disposizione un trofeo da aggiungere alla bacheca.

Intanto, tengono banco anche le varie voci legate al calciomercato: uno dei nomi particolarmente chiacchierato in queste ore è quello di Lorenzo Lucca: quest’ultimo non ha convinto in pieno nel corso di questi mesi, motivo per cui c’è chi non esclude un possibile prestito già da gennaio. A tal riguardo, c’è da segnalare la notizia svelata da Nicolò Schira sul suo profilo X ufficiale.

News mercato SSC Napoli: Cagliari chiede informazioni per Lucca

Il Cagliari si sarebbe fatto avanti per chiedere informazioni riguardo un possibile prestito semestrale di Lorenzo Lucca.

A renderlo noto è il giornalista esperto di calciomercato, Nicolò Schira. Una notizia che sicuramente sorprende, visto che si tratterebbe di una bocciatura implicita per un calciatore che mai ha pienamente convinto. Tuttavia, la Supercoppa all’orizzonte è un ulteriore banco di prova per l’ex Udinese, che è chiamato a dare segnali importanti, visto che è vicino anche il rientro di Romelu Lukaku che rischia di condizionarne il suo utilizzo.