Napoli, il futuro di Hojlund ed il possibile riscatto: spunta il retroscena

Tutto pronto per la sfida di Champions League contro il Benfica. Il Napoli arriva da cinque vittorie consecutive, contro di squadra di alto livello come Atalanta, Roma o Juventus. Contro i bianconeri è stata decisiva la doppietta di Rasmus Hojlund, sempre più importante nello scacchiere di Conte. L’attaccante danese, però, cerca maggiore continuità in termini realizzativi. Il club partenopeo crede in lui, come dimostra la clausola nel suo contratto.

Hojlund, tra ricatto e clausola: la situazione contrattuale

Secondo quanto riportato dalla redazione di ‘Tuttomercatoweb’, l’operazione legata ad Hojliund prevede un prestito oneroso di 6 milioni con un riscatto fissato a 44 milioni. Il riscatto diventerà automatico in caso di qualificazione del Napoli alla prossima Champions League. Nel contratto del giocatore, però, sarebbe prevista anche una clausola rescissoria di 85 milioni. La clausola scatterebbe nel 2027 e sarebbe valida solo per i club esteri.

Il Napoli blinda Hojlund: niente cessione in Serie A

Nel caso di riscatto, molto probabile in estate, l’attaccante danese firmerebbe un nuovo contratto con gli azzurri. La scadenza dovrebbe essere fissata per il 2030. Un quadriennale che blinderebbe il giocatore per diverse stagioni, almeno per quanto riguarda la Serie A. Nel caso di cessione all’estero, grazie alla clausola, il Napoli incasserebbe comunque una cifra importante. La strategia di Aurelio De Laurentiis è molto chiara.