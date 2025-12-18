Home ->

DA SKY UK – Mainoo, lo United risponde alla richiesta di prestito del Napoli: la decisione

Kobbie Mainoo: novità da Sky Sport Uk

Il Napoli continua a osservare con attenzione la situazione di Kobbie Mainoo, uno dei giovani più discussi del Manchester United. Nelle ultime settimane il suo nome era circolato con insistenza in ottica mercato invernale, anche come possibile prestito. Dall’Inghilterra però arrivano segnali chiari: secondo Sky Sport UK, il club inglese non ha intenzione di privarsi del centrocampista a gennaio, a patto che non arrivino proposte irrinunciabili.

Dall’Inghilterra: lo United cede Mainoo solo a condizioni importanti

Secondo quanto riferito da Sky Sport UK, il Manchester United sarebbe disposto a valutare la cessione di Mainoo soltanto di fronte a un’offerta considerata eccezionale. Il club non ritiene il giocatore sul mercato e non apre, di conseguenza, all’ipotesi di un prestito nella finestra di gennaio.

La presa di posizione dello United potrebbe rappresentare una brusca frenata per il Napoli, che negli ultimi mesi ha sondato il terreno. L’idea era quella di replicare operazioni già riuscite in passato con calciatori provenienti da Manchester sponda United, come Scott McTominay e Rasmus Hojlund. Ma ora, per gli azzurri, la strada dunque appare oggi in salita, soprattutto alla luce del secco rifiuto all’ipotesi di un trasferimento temporaneo.

Tuttavia, la situazione resta tesa: la sensazione è che, da un momento all’altro, si possa addirittura arrivare al muro contro muro tra le parti. Per questo, il Napoli continua a restare alla finestra.

Francesco il nome; Fildi il cognome; Frank il soprannome. Classe 1998, con il calcio e la musica nel cuore, devo il mio “battesimo pallonaro” a Shevchenko e Totti. Nell’estate del 2019, un paio d’anni dopo la maturità, il colpo di fulmine con il giornalismo. Dal 2021 nel network Rompipallone, a SpazioNapoli ho trovato la mia casa (professionale e non solo). Nel maggio 2023 ho coronato il desiderio di diventare giornalista pubblicista, iscritto all'Ordine dei Giornalisti della Campania con tessera n.183266
