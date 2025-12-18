Napoli-Milan, Hojlund e Di Lorenzo caricano: “Rapporto super con Lukaku. Inter o Bologna? Ecco chi vorremmo”

Rasmus Hojund e Giovanni Di Lorenzo hanno parlato al termine di Napoli-Milan, concentrandosi sull’ottimo risultato della serata e dando uno sguardo anche verso la finale di lunedì. Il centravanti danese, super protagonista del match, ha parlato anche di Lukaku, mentre il capitano si è concentrato sulla fase difensiva impeccabile.

Le parole per Lukaku e la testa alla finale

A prendere subito parola è stato Rasmus Hojlund, che si è soffermato subito sulle sensazioni post partita:

“Sono felice, sono stati giorni intensi qui in Arabia, ma anche divertenti con una cultura diversa. Speriamo di mettere le mani sul trofeo”.

Subito dopo, il capitano Di Lorenzo ha esaltato la prestazione della squadra:

“Al di là di qualche battuta d’arresto ci siamo anche quest’anno. Abbiamo fatto una bella partita e domani scopriremo chi affronteremo in finale. Cercheremo di vincere”.

Hojlund si è poi concentrato su Lukaku:

“Abbiamo un bellissimo rapporto con Romelu. Mi da tanti consigli e spero che torni prestissimo in campo, perché dobbiamo cercare di andare in fondo in tutti i tornei e avere uno come lui può dare un’opzione in più”.

Infine un commento sulla finale: