Home ->

Copertina Calcio Napoli

Napoli-Milan, Hojlund e Di Lorenzo caricano: “Rapporto super con Lukaku. Inter o Bologna? Ecco chi vorremmo”

di
Hojlund e Di Lorenzo dopo Napoli-Milan

Rasmus Hojund e Giovanni Di Lorenzo hanno parlato al termine di Napoli-Milan, concentrandosi sull’ottimo risultato della serata e dando uno sguardo anche verso la finale di lunedì. Il centravanti danese, super protagonista del match, ha parlato anche di Lukaku, mentre il capitano si è concentrato sulla fase difensiva impeccabile.

Le parole per Lukaku e la testa alla finale

A prendere subito parola è stato Rasmus Hojlund, che si è soffermato subito sulle sensazioni post partita:

“Sono felice, sono stati giorni intensi qui in Arabia, ma anche divertenti con una cultura diversa. Speriamo di mettere le mani sul trofeo”.

Subito dopo, il capitano Di Lorenzo ha esaltato la prestazione della squadra:

“Al di là di qualche battuta d’arresto ci siamo anche quest’anno. Abbiamo fatto una bella partita e domani scopriremo chi affronteremo in finale. Cercheremo di vincere”.

Hojlund si è poi concentrato su Lukaku:

“Abbiamo un bellissimo rapporto con Romelu. Mi da tanti consigli e spero che torni prestissimo in campo, perché dobbiamo cercare di andare in fondo in tutti i tornei e avere uno come lui può dare un’opzione in più”.

Infine un commento sulla finale:

Inter o Bologna? Uguale per me“.

Claudio Mancini

Claudio Mancini, giornalista pubblicista con oltre 6 anni di esperienza nel settore tra stampa online, live streaming, TV e social media. Lavoro per testate come SpazioNapoli.it, Calciomercato.it e TVPlay.it ricoprendo diversi ruoli tra cui: conduttore, opinionista, autore di format, redattore, telecronista, speaker e creator. Giornalista Pubblicista iscritto all'Ordine dei Giornalisti della Campania con tessera n. 183232 LinkedIn: linkedin.com/in/claudio-mancini-597952319 Instagram: https://www.instagram.com/cloudmancio/ TikTok: https://www.tiktok.com/@cloudmancio Facebook: https://www.facebook.com/cloud.mancio X: https://x.com/CloudMancio
Gestione cookie