Napoli-Milan, anche Olivera si ferma: la mossa di Conte per sostituirlo

In una stagione a dir poco tormentata dagli infortuni, non poteva mancare in casa Napoli uno stop anche in terra araba. A causa di un affaticamento al polpaccio Mathias Olivera è stato costretto a saltare l’allenamento di ieri. I campioni d’Italia sperano di poter portare l’uruguaiano almeno in panchina questa sera contro il Milan, ma è chiaro che per una maglia da titolare servirà studiare un piano B. La scelta di Antonio Conte dovrebbe ricadere su Leonardo Spinazzola.
Napoli, c’è Spinazzola dal primo minuto: Conte punta su di lui contro il Milan
In giornata verrà fatta chiarezza sulle condizioni di Olivera, con l’obiettivo di portarlo quantomeno in panchina. Pochi dubbi però su chi scenderà in campo dal primo minuto: come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Conte affiderà la corsia di sinistra a Spinazzola. Una scelta quasi obbligata per il tecnico salentino, vista la condizione ancora non ottimale di Miguel Gutierrez, appena rientrato dopo la distorsione alla caviglia.
Napoli-Milan, si rivede Politano: le probabili formazioni
L’altra grande novità, a differenza di Spinazzola non obbligata, dovrebbe riguardare Matteo Politano. A destra, infatti, dovrebbe rivedersi il numero 21 azzurro, finito in panchina in queste ultime gare. In caso contrario verrà confermato Di Lorenzo – che andrebbe nei tre di difesa con Politano titolare – con Lang nei tre davanti. Di seguito le probabili formazioni della gara:
NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Neres, Elmas; Hojlund.
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Nkunku.