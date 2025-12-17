Verso Napoli – Milan, Conte può varare diverse sorprese di formazione: le probabili

Il Napoli si prepara alla semifinale di Supercoppa contro il Milan con diverse incertezze di formazione. La sfida contro i rossoneri, seconda stagionale contro Massimiliano Allegri, potrebbe rappresentare uno snodo chiave del percorso azzurro. La formazione in queste ore va man mano formandosi: a tal riguardo, non sono escluse vere e proprie sorprese.

Supercoppa Italiana: Di Lorenzo arretrato in difesa?

Il Napoli – secondo Sky Sport – dovrebbe presentarsi con l’ormai 3-4-2-1, malgrado il rientro di Stanislav Lobotka.

In porta spazio a Milinkovic-Savic, chiamato a una prestazione importante anche per lasciarsi alle spalle delle prestazioni non particolarmente eccellenti. Davanti a lui una linea difensiva a tre composta da Di Lorenzo, Rrahmani e Buongiorno, un reparto che Conte considera affidabile per letture e coperture preventive. Il capitano, per l’occasione, potrebbe dunque essere arretrato in difesa.

In mezzo al campo torna protagonista Lobotka, rientrato contro l’Udinese e pronto a riprendere il comando del gioco. Al suo fianco McTominay garantisce fisicità e inserimenti. Sulle corsie laterali Politano e Spinazzola assicurano spinta e ampiezza, elementi centrali nel sistema dell’allenatore.

Le ultime sull’attacco

Davanti le scelte restano più fluide. Neres è destinato a partire dall’inizio, mentre Elmas è leggermente in vantaggio su Lang per completare il tridente alle spalle di Hojlund. Il danese resta il riferimento offensivo principale, chiamato a lavorare tra i centrali del Milan e ad aprire spazi per gli inserimenti.

Resta da valutare la possibilità di vedere Romelu Lukaku, tornato tra i convocati dopo l’infortunio estivo. Tuttavia, le parole di quest’oggi di Antonio Conte in conferenza lasciano sperare ben poco a tal riguardo.