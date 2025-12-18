Mercato Napoli, l’esterno te lo porta…De Bruyne: sorpassata l’Inter

Il Napoli accelera per Brooke Norton-Cuffy, il giovane terzino inglese classe 2004 attualmente al Genoa. Secondo Tuttosport, Manna spinge per regalarlo a Conte già nella sessione invernale di gennaio. Per superare la concorrenza dell’Inter, gli azzurri hanno un asso nella manica: l’agenzia dell’esterno è la stessa di Kevin De Bruyne.

Norton-Cuffy al Napoli: il vantaggio grazie a KDB

Brooke Norton-Cuffy si sta imponendo come uno dei laterali più interessanti della Serie A. Le sue prestazioni col Genoa hanno attirato l’attenzione di diversi club, ma il Napoli lo segue da mesi, impressionato dalla maturità nonostante i soli 21 anni. Come riportato da Tuttosport, un elemento chiave che potrebbe sbloccare l’operazione è il canale preferenziale con Roc Nation Sports, la stessa agenzia che gestisce Kevin De Bruyne, coinvolta nella trattativa estiva con il Napoli.

La concorrenza dell’Inter e le tempistiche

Il principale ostacolo della trattativa resta l’Inter: i nerazzurri vogliono rinforzare la corsia destra dopo l’infortunio di Dumfries. Il Napoli, però, appare determinato a non mollare, puntando su un arrivo già a gennaio per integrarlo subito nella squadra di Conte.

La scontro di mercato prosegue, ma il vantaggio dei rapporti con gli agenti non va sottovalutato: al momento, il Napoli pare in netto vantaggio.