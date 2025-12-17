Home ->

Napoli-Milan, Conte pronto alla mossa a sorpresa: l’azzurro torna titolare

di
Conte ha preso la sua decisone per Napoli-Milan.

Si avvicina l’appuntamento in Supercoppa per il Napoli, che affronterà il Milan in semifinale. Antonio Conte comincia a studiare l’undici titolare da schierare in campo domani per superare il primo turno. Gli azzurri vengono da due sconfitte consecutive e cercano il riscatto per conquistare il trofeo. Dal primo minuto potrebbe esserci anche Matteo Politano, fuori dai radar nelle ultime settimane.

Politano, da inamovibile a riserva: i numeri non mentono

Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport‘, il tecnico azzurro sarebbe pronto a schierare Politano dall’inizio. Una scelta che diventa una notizia a causa dello scarso minutaglia dell’esterno nelle ultime partite. Nelle prime 15 gare di questa stagione, l’ex Sassuolo è stato titolare in 14 occasioni. Nelle ultime sette, invece, è partito dall’inizio solo una volta. Le nuove gerarchie vedono David Neres favorito, ma quella di domani potrebbe essere una grande occasione per Politano.

Napoli-Milan, dubbi di formazione: le ultime

Antonio Conte, per battere i rossoneri, dovrebbe affidarsi ai suoi uomini migliori. Nessun cambio in difesa e in attacco, se non per Politano. Buone notizie a centrocampo, dove potrebbe rientrare dal primo minuto Stanislav Lobotka, subentrato nel secondo tempo contro l’Udinese. Possibile convocazione per Romelu Lukaku, che ovviamente partirebbe dalla panchina con pochissime possibilità di ingresso in campo.

Laura Bisogno

Da Pozzuoli con ardore, con sangue flegreo nelle vene. Dal 2018 lavoro per Nuovevoci, un network editoriale che si occupa di calcio e sport, le mie passioni principali assieme alla comunicazione. Ho svolto due Master in Giornalismo Sportivo, uno all'Università Cattolica di Milano, che mi hanno svoltato l'approccio verso questa professione che ritengo straordinaria.
