Occhio Napoli, annuncio pesante alla vigilia del Milan: l’ha detto in diretta

Dopo la deludente prestazione offerta nel match contro l’Udinese, il Napoli è chiamato a dare una risposta alle critiche nella semifinale di Supercoppa contro il Milan. Particolarmente sotto accusa per la prova contro i bianconeri è stato messo Vanja Milinkovic-Savic, incerto in più di una occasione. A parlare del portiere serbo e del dualismo con Alex Meret ci ha pensato Fabio Caressa.

Caressa boccia Milinkovic-Savic: “Meret è molto più forte”

Fabio Caressa, nel corso di un video pubblicato all’interno del suo canale ‘YouTube’ ha parlato del Napoli, concentrandosi anche sul dualismo tra Vanja Milinkovic-Savic e Alex Meret. Secondo il giornalista di ‘Sky Sport’, il portiere azzurro è più forte rispetto al serbo:

“Nel Napoli vedo un portiere che gioca molto bene con i piedi, Savic, ma io ho sentito tante volte criticare Meret, ma per me è molto più forte di Milinkovic-Savic. Forse i rigori parati ha influito sui giudizi. Meret per me è più forte tra i pali. Milinkovic calcia forte, tutto vero, ma iniziamo a giudicare i portieri per quanto parano”.

Caressa si è poi soffermato sulle ultime prestazioni offerte dall’estremo difensore ex Torino, considerate negative e non all’altezza:

“Ultimamente Milinkovic non ha fatto bene. A Udine ha fatto due errori sui due gol annullati. Non dico che non sia un buon portiere, ma forse è stato esaltato anche troppo per altre caratteristiche, ma i portieri vanno visti sui novanta minuti”.

Napoli-Milan, Milinkovic-Savic ancora titolare

Nella semifinale di Supercoppa Italiana contro il Milan di domani sera sarà ancora una volta Vanja Milinkovic-Savic a difendere i pali della porta azzurra. Antonio Conte si fida del serbo e lo confermerà dal primo minuto nonostante la prestazione non all’altezza fornita contro l’Udinese.

A decidere la sfida potrebbero essere anche i calci di rigore, specialità dell’ex Torino.

Da Pozzuoli con ardore, con sangue flegreo nelle vene. Dal 2018 lavoro per Nuovevoci, un network editoriale che si occupa di calcio e sport, le mie passioni principali assieme alla comunicazione. Ho svolto due Master in Giornalismo Sportivo, uno all'Università Cattolica di Milano, che mi hanno svoltato l'approccio verso questa professione che ritengo straordinaria.
