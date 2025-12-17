Napoli, possibile sfida alla Juve per il centrocampista: è tra i migliori del campionato

Il Napoli continua ad essere una delle principali candidate per la vittoria del campionato. Parliamo dei campioni d’Italia in carica, allenati da un tecnico come Antonio Conte, che vuole sempre vincere. Tuttavia, la stagione non sta andando nei migliori dei modi. Sette sconfitte tra Serie A e Champions League in 21 gare disputate. Tra le cause dell’andamento altalenate, ci sono sicuramente gli infortuni, specie quelli a centrocampo. Per questo, il Napoli cerca rinforzi. Possibile sfida con la Juve per Quinten Timber.

Napoli-Juve sul mercato: occhi puntati su Timber

L’allenatore azzurro dovrà fare a meno di De Bruyne e Anguissa almeno fino a febbraio. Billy Gilmour tornerà prima, ma è momentaneamente fermo ai box. Troppe assenze per una squadra che vuole lottare su più fronti. Timber potrebbe essere una pedina importante, ma su di lui ci sono anche i bianconeri. Il giocatore, però, sarebbe stato proposto al Napoli dai suoi agenti. La pista non è caldissima, ma può scaldarsi nelle prossime settimane.

Timber per uscire dai guai: è lui l’uomo giusto?

Arrivato al Feyenoord nel 2022, Timber ha collezionato 121 presenze, 21 gol e 16 assist con il club di Rotterdam. Il 24enne olandese ha fatto anche il suo esordio in Nazionale maggiore lo scorso anno. Un centrocampista affidabile, completo, che in questa stagione sta facendo grandi cose nel campionato olandese. Secondo ‘Tuttosport’, oltre alla Juventus ci sarebbe il Napoli. Gli agenti si sarebbero già messi in contatto con il club. L’operazione, tuttavia, risulta complicata per gennaio: il contratto di Timber con il Feyenoord è in scadenza a giugno del 2026.