Napoli-Milan, forfait di un altro big? Non si sta allenando con il resto della squadra

Giornata di vigilia per il Milan. La squadra di Massimiliano Allegri si prepara alla sfida di domani contro il Napoli, valida per la semifinale di Supercoppa Italiana. Per il tecnico rossonero non ci sono però buone notizie.

Milan, Leao non si allena alla vigilia del match contro il Napoli

Rafael Leao non si sta allenando con il resto della squadra alla vigilia del match di Supercoppa Italiana contro il Napoli. Il portoghese è quindi in dubbio a ventiquattr’ore dalla semifinale e costringe Massimiliano Allegri a valutare nuove soluzioni in caso di forfait.

Come precisato da Daniele Longo, Leao ha svolto lavoro personalizzato. La sue presenza sarebbe in forte dubbio per domani, con Allegri che dovrebbe affidarsi alla coppia Pulisic-Nkunku.