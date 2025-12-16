Home ->

Conte non ci sta, pugno duro dopo Udinese – Napoli: cos’è successo

Antonio Conte in panchina nella gara di Champions League 2025

Tutto pronto per la Supercoppa italiana 2025, il primo trofeo di questa stagione. Il Napoli non vuole farsi sfuggire questa grande occasione, Antonio Conte conosce bene il valore della competizione e tutti i benefici che ne possono conseguire. L’allenatore salentino, dopo le due brutte sconfitte prima in Champions League contro il Benfica poi in campionato contro l’Udinese, non ha concesso nessun giorno di riposo dopo la sconfitta in terra friulana.

Napoli, Conte in modalità Supercoppa

Dopo la brutta sconfitta di Udine, gli azzurri di Antonio Conte sono pronti per giocarsi il primo trofeo di questa nuova stagione. Il Napoli affronterà il Milan di Massimiliano Allegri nella semifinale di Supercoppa italiana: nell’eventuale finale, la vincente della gara tra Bologna e Inter.

Antonio Conte non vuole cali d’attenzione e, come riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, dopo la sconfitta in campionato ha usato il pugno duro: nessun giorno libero concesso ai suoi ragazzi, subito allenamento in vista della gara del 18 dicembre contro i rossoneri.

Squadra Napoli in allenamento pre Champions League
Gruppo del Napoli si allena in vista della Champions League

Supercoppa, Conte sugli attenti

Niente riposo dopo la sconfitta di Udine, messaggio chiaro quello mandato dall’ex commissario tecnico della Nazionale: obiettivo Supercoppa. Oggi gli azzurri partono per Riad, e insieme alla squadra volerà anche Romelu Lukaku, difficile immaginare del minutaggio per lui ma la sua presenza si sente e non poco.

Laura Bisogno

Da Pozzuoli con ardore, con sangue flegreo nelle vene. Dal 2018 lavoro per Nuovevoci, un network editoriale che si occupa di calcio e sport, le mie passioni principali assieme alla comunicazione. Ho svolto due Master in Giornalismo Sportivo, uno all'Università Cattolica di Milano, che mi hanno svoltato l'approccio verso questa professione che ritengo straordinaria.
