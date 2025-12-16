Conte non ci sta, pugno duro dopo Udinese – Napoli: cos’è successo

Tutto pronto per la Supercoppa italiana 2025, il primo trofeo di questa stagione. Il Napoli non vuole farsi sfuggire questa grande occasione, Antonio Conte conosce bene il valore della competizione e tutti i benefici che ne possono conseguire. L’allenatore salentino, dopo le due brutte sconfitte prima in Champions League contro il Benfica poi in campionato contro l’Udinese, non ha concesso nessun giorno di riposo dopo la sconfitta in terra friulana.
Napoli, Conte in modalità Supercoppa
Dopo la brutta sconfitta di Udine, gli azzurri di Antonio Conte sono pronti per giocarsi il primo trofeo di questa nuova stagione. Il Napoli affronterà il Milan di Massimiliano Allegri nella semifinale di Supercoppa italiana: nell’eventuale finale, la vincente della gara tra Bologna e Inter.
Antonio Conte non vuole cali d’attenzione e, come riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, dopo la sconfitta in campionato ha usato il pugno duro: nessun giorno libero concesso ai suoi ragazzi, subito allenamento in vista della gara del 18 dicembre contro i rossoneri.
Supercoppa, Conte sugli attenti
Niente riposo dopo la sconfitta di Udine, messaggio chiaro quello mandato dall’ex commissario tecnico della Nazionale: obiettivo Supercoppa. Oggi gli azzurri partono per Riad, e insieme alla squadra volerà anche Romelu Lukaku, difficile immaginare del minutaggio per lui ma la sua presenza si sente e non poco.